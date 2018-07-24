Журналист из России находит параллели в Тусоне

Когда сотрудник Госдепартамента США на встрече в Вашингтоне спросил, куда я отправляюсь по программе Международного центра журналистики (ICFJ) — я назвала Тусон, а он растянул странную, будто извиняющуюся улыбку и сказал: «Это должно быть… захватывающе! Пустыня…» И так, не зная о том, что меня ждет, я оказалась в месте, где растут гигантские кактусы и температура превышает 100 градусов по Фаренгейту (38 градусов по Цельсию).

Некоторые мои новые коллеги из Аризона Дейли Стар спрашивали меня, почему я выбрала именно Тусон. Я честно ответила, что это был не мой выбор. Программный менеджер ICFJ Роберт Тинсли выбирал для нас, участников программы «Путешествие совместных открытий российских и американских журналистов», редакции в разных штатах. Верю, что он подошел к делу ответственно и выбрал для каждого российского журналиста наиболее подходящую локацию.

Мой родной город Саратов с населением более 850 тысяч жителей находится на берегу реки Волга. Так же, как и Тусон, он находится близко к границе — в данном случае границе России Казахстаном . Тем не менее, у нас нет таких острых миграционных проблем, потому что не так много граждан Казахстана и даже более бедных среднеазиатских стран стараются всеми возможными способами попасть в Россию. Возможно потому, что жизнь в России сейчас не сильно легче чем на их родине…

Когда я вместе с судебным репортером Куртом Прендергастом посещала заседания федерального суда над нелегальными мигрантами, сильное впечатление на меня произвели осужденные люди. Сильно загоревшие, некоторые из них хромали после перехода через пустыню… Некоторые спрашивали про своих детей, с которыми были разлучены. (Администрация Дональда Трампа известна жесткой политикой в отношении мигрантов, в том числе практикой разлучения детей от родителей-нелегалов).

Я также посетила судебное слушание по делу Скотта Уоррена, волонтера общественной организации «Нет больше смертям», которого подозревают в контрабанде людей за то, что он дал пищу и воду мигрантам, пересекающим пустыню. Это напомнило мне недавнее дело над саратовской общественной организацией, которая проводит лекции для людей с диабетом и борется за снабжение их инсулином. Организацию помощи диабетикам признали «иностранным агентом» и оштрафовали за участие в «политической деятельности». Шесть лет назад Россия приняла закон об «иностранных агентах», который применим к любой некоммерческой организации, если она получила хотя бы один доллар из-за рубежа и может быть уличена в участии в политике.

Также вместе с репортером Эмили Брегель я побывала на судебном заседании по поводу выселения людей. В Саратове проблемы с жильем и коммунальным хозяйством тоже очень остры. Ирония в том, что люди в моем городе могут быть выселены, еще не успев въехать в свои купленные квартиры. Мы называем их «обманутыми дольщиками». Люди покупают недостроенное жилье, потому что оно стоит дешевле, но строительные компании, получив деньги, не завершают строительство и исчезают.

На прошлой неделе вместе с миграционным журналистом Перлой Тревизо я посетила Совет по надзору округа Пима. Я увидела много людей, которые просто подходили к микрофону и высказывали свое мнение, иногда открыто критикуя государственных должностных лиц. Когда я рассказала об этом коллеге из России, он пошутил: «Бедняги, у них в США полная анархия — жесткой руки-то не хватает».

В моем городе редко бывает такое, чтобы люди могли прийти на совещание и спокойно высказывать свое мнение властям, а те их выслушали. Время от времени у нас проводятся «публичные слушания», на которых могут выступить и проголосовать простые граждане. Однако обычно помещение набито сотрудниками, работающими в бюджетной сфере, которые пришли сюда вынужденно. «А давайте вырубим парк и построим там новый многоэтажный дом!» — говорят власти. И сидящие люди молча поднимают руки.

В эти дни в Тусоне меня много спрашивали о том, что думает россияне о вмешательстве в американские выборы. Я отвечала, что большинство россиян смотрят телевизор, где присутствует сильная пропаганда, и верят всему, что там говорят. Мысль о возможном вмешательстве в американские выборы вызывает смех у российских телезрителей как нечто невозможное.

«А Путин тоже называет у вас независимые медиа «фейк ньюс?» — cпросила меня репортер Каталина Бёрч, с которой я ходила на концерт кантри-музыки. Я сказала, что Путину плевать на независимых медиа, пока у них нет большой аудитории. Однако, как только СМИ расширяет свою аудиторию и усиливает влияние, оно подпадает под угрозу закрытия.

Кроме моей стажировки в редакции Дейли Стар, у меня была возможность совершить кучу вещей. Я поднялась в гору Лемон, съездила в Лос-Анжелес, посетила Большой Каньон, сделала много сэлфи с кактусами Сагуаро, съела много мексиканской еды и отпраздновала свой день рождения с коллегами из Дейли Стар, задув свечи на торте, испеченном для меня редактором Луисом Карраско.

Я провела две незабываемые недели в Тусоне. И хотя сотрудник Госдепа наверняка имел совсем не то в виду, он оказался прав: Тусон потрясающ, и ICFJ сделал для меня лучший выбор.

Опубликовано 24.06.2018 в Arizona Daily Star