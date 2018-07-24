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Женщина умерла во время интимной пластики в Москве — кадры из клиники
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Женщина умерла во время интимной пластики в Москве — кадры из клиники 

Пятый канал 18 минут назад
Фото: Пятый канал
Какую именно операцию проводили женщине — не уточняется. Как сообщает ТАСС, инцидент случился накануне вечером. После укола с лидокаином 39-летняя уроженка Киргизии женщина внезапно почувствовала себя плохо, но медикам не удалось ее спасти.
Следователи уже провели обыск в учреждении и изъяли медицинскую документацию. По данным РЕН ТВ, у клиники не было лицензии.
Точную причину смерти женщины установят после судмедэкспертизы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее Пятый канал сообщал еще о нескольких подобных инцидентах. В апреле этого года на операционных столах «клиник красоты» умерли несколько женщин. Так, жительница Кабардино-Балкарии не перенесла ринопластику. А молодая москвичка умерла под скальпелем во время простейшей операции.
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