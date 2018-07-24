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Пациентка московской клиники умерла во время интимной пластики
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Пациентка московской клиники умерла во время интимной пластики 

360tv.ru 29 минут назад
Гражданка Киргизии не перенесла интимную пластическую операцию. Она скончалась на хирургическом столе. Об этом проинформировал сайт «Дни.ру».
Правоохранители обнаружили тело 39-летней женщины в операционной комнате столичной клиники «Асклепий». Девушке должны были провести операцию по пластике половых губ. Сообщается, что она скончалась после того, как 66-летняя сотрудница поставила ей укол лидокаина.
Следственный комитет проверяет все факты случившегося и устанавливает точную причину гибели пациентки. После проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.
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