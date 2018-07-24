Пациентка московской клиники умерла во время интимной пластики

Гражданка Киргизии не перенесла интимную пластическую операцию. Она скончалась на хирургическом столе. Об этом проинформировал сайт «Дни.ру».

Правоохранители обнаружили тело 39-летней женщины в операционной комнате столичной клиники «Асклепий». Девушке должны были провести операцию по пластике половых губ. Сообщается, что она скончалась после того, как 66-летняя сотрудница поставила ей укол лидокаина.