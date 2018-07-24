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Совфед одобрил меры по защите прав клиентов сайтов-агрегаторов
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Совфед одобрил меры по защите прав клиентов сайтов-агрегаторов 

ТАСС 25 минут назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации во вторник на заседании одобрил закон, призванный усилить ответственность владельцев сайтов-агрегаторов за предоставляемую ими информацию о товарах и услугах.
На данный момент работа таких интернет-порталов, не продающих товар самостоятельно, а выступающих посредниками и получающих плату за заказы клиентов, никак не урегулирована. Как отмечается в заключении профильного комитета Совфеда по экономической политике, отныне «на владельца агрегатора возлагается обязанность по доведению до сведения потребителя» достоверной информации как о себе, так и о продавце.
Помимо этого, агрегатор теперь будет нести ответственность и за убытки клиента, понесенные им в связи с тем, что приведенная информация оказалась неполной или недостоверной. Владелец агрегатора должен будет в таком случае вернуть деньги за заказ в течение 10 календарных дней со дня предъявления требования потребителя.
Дополнительно закрепляется обязанность продавца передавать агрегатору достоверную информацию о себе, включая наименование, адрес и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или ИП, а также сообщать об изменениях в этих данных в течение одного рабочего дня. Агрегатор освобождается от возмещения потребителю убытков в случае, если продавец предоставил неверные сведения для публикации.
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