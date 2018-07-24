Ещё
Коммунисты предсказали езду на танках по неремонтированным балаковским дорогам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Коммунисты предсказали езду на танках по неремонтированным балаковским дорогам 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 28 минут назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Сегодня, 17 июля, на рабочей группе Саратовской областной думы при обсуждении поправок в бюджет региона депутаты от КПРФ выразили свое возмущение распределением средств на ремонт дорог в области. По их мнению, город Балаково оказывается обделенным.
«Другим районам зеленый свет, как Балаково — так привет. За что не любит главный распределитель средств Балаково?» — заговорил стихами Владимир Есипов.
Ему ответила представительница распределителя средств Наталья Воронина. Она ответила, что распределение осуществляется по формуле, опубликованной в программе. По формуле количество ассигнованных средств зависит от протяженности дорог.
«Вы считаете, в Балаковском районе маленькая протяженность дорог? Вы голову не морочьте», — потребовал депутат Александр Анидалов и заметил, что Саратову и Энгельсу выделяются средства по линии агломерации, а Балаково таких средств не получает.
«Мы занимаемся тем, чтобы расширить радиус агломерации…» — заметила Воронина, но ответ коммунистов не удовлетворил. Анидалов подчеркнул, что Балаково — третий по величине город-донор, где сосредоточены крупнейшие производственные мощности, и на балаковские заводы людям все труднее доехать.
«Давайте мы рассмотрим ваши предложения по внесению изменения в формулу, и дадим в письменной форме ответ», — предложила Воронина.
Сторону коммунистов неожиданно занял глава комитета, представитель «Единой России» Владимир Капкаев.
«Коллеги правы, что схема распределения не вполне понятна», — заметил он.
Чиновница пообещала на комитет предоставить детальное пояснение по каждому району. А Есипов добавил, что в случае, если в этом сезоне починить балаковские дороги, весной на них можно будет проехать только на танках.
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
Капкаев не пожелал выступить против повышения стоимости проезда в Саратове Председатель Общественной палаты через журналистов обратился к главе Саратова В Саратове в пропаже люков обвинили несовершеннолетних
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой100
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов153
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков38
Плеер.ру погубила отчетность19
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение