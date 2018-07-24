Коммунисты предсказали езду на танках по неремонтированным балаковским дорогам

Сегодня, 17 июля, на рабочей группе Саратовской областной думы при обсуждении поправок в бюджет региона депутаты от КПРФ выразили свое возмущение распределением средств на ремонт дорог в области. По их мнению, город Балаково оказывается обделенным.

«Другим районам зеленый свет, как Балаково — так привет. За что не любит главный распределитель средств Балаково?» — заговорил стихами Владимир Есипов

Ему ответила представительница распределителя средств Наталья Воронина . Она ответила, что распределение осуществляется по формуле, опубликованной в программе. По формуле количество ассигнованных средств зависит от протяженности дорог.

«Вы считаете, в Балаковском районе маленькая протяженность дорог? Вы голову не морочьте», — потребовал депутат Александр Анидалов и заметил, что Саратову и Энгельсу выделяются средства по линии агломерации, а Балаково таких средств не получает.

«Мы занимаемся тем, чтобы расширить радиус агломерации…» — заметила Воронина, но ответ коммунистов не удовлетворил. Анидалов подчеркнул, что Балаково — третий по величине город-донор, где сосредоточены крупнейшие производственные мощности, и на балаковские заводы людям все труднее доехать.

«Давайте мы рассмотрим ваши предложения по внесению изменения в формулу, и дадим в письменной форме ответ», — предложила Воронина.

«Коллеги правы, что схема распределения не вполне понятна», — заметил он.

Чиновница пообещала на комитет предоставить детальное пояснение по каждому району. А Есипов добавил, что в случае, если в этом сезоне починить балаковские дороги, весной на них можно будет проехать только на танках.