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Энергетики направили почти пять тысяч судебных приказов для взыскания задолженности
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Энергетики направили почти пять тысяч судебных приказов для взыскания задолженности 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 30 минут назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
В рамках борьбы с дебиторской задолженностью «ЭнергосбыТ Плюс» ведет активную судебную работу в отношении должников-физических лиц — собственников жилья и владельцев первых этажей нежилых помещений в многоквартирных домах, сообщла сегодня, 17 июля, пресс-служба организации.
С начала года в отношении них выдано в пользу энергетиков 4,7 тысяч судебных приказов на общую сумму более 50 миллионов рублей.
Так, в Саратове в период с января по май 2018 года специалистами Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» направлено на принудительное взыскание 2,8 тысяч судебных приказов на общую сумму 23,6 миллионов рублей, из которых погашено около пяти миллионов рублей. За аналогичный период в Балаково направлено 1,9 тысяч приказов на сумму 26,3 миллионов рублей. Балаковские неплательщики уже погасили порядка 5,5 миллионов рублей долгов перед энергокомпанией. Всего ежемесячно энергетики направляют порядка тысячи заявлений о выдаче судебных приказов на взыскании задолженности за отопление и горячую воду.
Отметим, что судебный приказ представляет собой акт, вынесенный судьей на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя. При этом присутствие заявителя при рассмотрении дела не обязательно, ресурсоснабжающей организации достаточно предоставить доказательства накопленной задолженности.
«При неисполнении решений по судебным приказам компания в установленном законом порядке обращаются в службу судебных приставов, — комментирует директор Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Фурсов. — Должники должны понимать, что при злостном уклонении от оплаты тепловой энергии, встреча с приставами и арест имущества неминуем. Наша компания призывает жителей урегулировать задолженность в досудебном порядке. Именно для таких клиентов сейчас идет акция «В отпуск без долгов», которая стимулирует к погашению накопленной задолженности до того момента, как будет вынесено решение об ограничении должнику выезда за границу».
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
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