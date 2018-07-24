Ещё
ОНФ: В Саратовской области информатизация медучреждений превышает 80 процентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

ОНФ: В Саратовской области информатизация медучреждений превышает 80 процентов 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 17 минут назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Саратовская область вошла в число 19 регионов РФ, где уровень использования сервиса «Электронная медицинская карта» является высоким и составляет от 80% до 99%, сообщает сегодня, 17 июля, пресс-служба ОНФ.
Эксперты Народного фронта проанализировали данные федерального минздрава о доле автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях субъектов РФ и по этому признаку составили рейтинг регионов. Мониторинг показал, что высокого уровня информатизации медорганизаций достигли только 34 региона из 85.
Как рассказали в ОНФ, согласно заявлению президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию, медучреждения страны должны быть связаны в единый цифровой контур. Таким образом, не менее 80% сотрудников должны были пользоваться сервисом «Электронная медицинская карта» к 1 декабря 2014 года в соответствии с письмом минздрава России «О направлении дорожной карты по реализации проекта по вводу в эксплуатацию сервиса „Электронная медицинская карта“.
»Однако данной планки удалось достичь только 34 субъектам из 85. Об этом сообщается на портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ (Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения). Из них 100% показателя добились в 15 субъектах: Камчатский и Хабаровский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Кемеровская, Костромская, Курганская, Тамбовская, Тульская и Псковская области, Республики Саха (Якутия) , Татарстан, Чеченская и Чувашская, а также Москва. В других регионах доля информатизации регионов составляет от 80 до 99% — это Владимирская, Липецкая, Новосибирская, Тверская, Томская, Пензенская, Вологодская, Смоленская, Самарская, Свердловская и Саратовская области, Республики Мордовия, Карачаево-Черкесская и Ингушетия, Краснодарский, Забайкальский и Алтайский края, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Санкт-Петербург» — проинформировала организация.
В оставшихся 51 регионе процент автоматизации рабочих мест составил от 16% до 77%, в том числе в Республике Северная Осетия-Алания (16%) и Чукотском автономном округе (20%). Среди областей ПФО наиболее низкий показатель оказался у Нижегородской области, где он не превысил 25%.
Напомним, в этом году Саратовской области выделили из резервного фонда правительства РФ 38 миллионов рублей на внедрение электронных медицинских карт.
Отметим, в июне некоторые саратовцы начали жаловаться на то, что без регистрации на портале «Госуслуги» они лишились доступа к региональному порталу «Электронная регистратура», через который можно записаться к врачу или записать детей на прием.
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
Капкаев не пожелал выступить против повышения стоимости проезда в Саратове В Саратове в пропаже люков обвинили несовершеннолетних В Саратовской области повысят зарплату членам комиссий ПДН
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой85
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов133
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции219
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков26
Основательница Femen покончила с собой57
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение