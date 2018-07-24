ОНФ: В Саратовской области информатизация медучреждений превышает 80 процентов

Саратовская область вошла в число 19 регионов РФ , где уровень использования сервиса «Электронная медицинская карта» является высоким и составляет от 80% до 99%, сообщает сегодня, 17 июля, пресс-служба ОНФ.

Эксперты Народного фронта проанализировали данные федерального минздрава о доле автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях субъектов РФ и по этому признаку составили рейтинг регионов. Мониторинг показал, что высокого уровня информатизации медорганизаций достигли только 34 региона из 85.

Как рассказали в ОНФ, согласно заявлению президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию, медучреждения страны должны быть связаны в единый цифровой контур. Таким образом, не менее 80% сотрудников должны были пользоваться сервисом «Электронная медицинская карта» к 1 декабря 2014 года в соответствии с письмом минздрава России «О направлении дорожной карты по реализации проекта по вводу в эксплуатацию сервиса „Электронная медицинская карта“.

Напомним, в этом году Саратовской области выделили из резервного фонда правительства РФ 38 миллионов рублей на внедрение электронных медицинских карт.

Отметим, в июне некоторые саратовцы начали жаловаться на то, что без регистрации на портале «Госуслуги» они лишились доступа к региональному порталу «Электронная регистратура», через который можно записаться к врачу или записать детей на прием.