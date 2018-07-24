ОНФ: В Саратовской области информатизация медучреждений превышает 80 процентов 

Саратовская область вошла в число 19 регионов РФ, где уровень использования сервиса «Электронная медицинская карта» является высоким и составляет от 80% до 99%, сообщает сегодня, 17 июля, пресс-служба ОНФ.
Эксперты Народного фронта проанализировали данные федерального минздрава о доле автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях субъектов РФ и по этому признаку составили рейтинг регионов. Мониторинг показал, что высокого уровня информатизации медорганизаций достигли только 34 региона из 85.
Как рассказали в ОНФ, согласно заявлению президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию, медучреждения страны должны быть связаны в единый цифровой контур. Таким образом, не менее 80% сотрудников должны были пользоваться сервисом «Электронная медицинская карта» к 1 декабря 2014 года в соответствии с письмом минздрава России «О направлении дорожной карты по реализации проекта по вводу в эксплуатацию сервиса „Электронная медицинская карта“.
»Однако данной планки удалось достичь только 34 субъектам из 85. Об этом сообщается на портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ (Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения). Из них 100% показателя добились в 15 субъектах: Камчатский и Хабаровский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Кемеровская, Костромская, Курганская, Тамбовская, Тульская и Псковская области, Республики Саха (Якутия) , Татарстан, Чеченская и Чувашская, а также Москва. В других регионах доля информатизации регионов составляет от 80 до 99% — это Владимирская, Липецкая, Новосибирская, Тверская, Томская, Пензенская, Вологодская, Смоленская, Самарская, Свердловская и Саратовская области, Республики Мордовия, Карачаево-Черкесская и Ингушетия, Краснодарский, Забайкальский и Алтайский края, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Санкт-Петербург» — проинформировала организация.
В оставшихся 51 регионе процент автоматизации рабочих мест составил от 16% до 77%, в том числе в Республике Северная Осетия-Алания (16%) и Чукотском автономном округе (20%). Среди областей ПФО наиболее низкий показатель оказался у Нижегородской области, где он не превысил 25%.
Напомним, в этом году Саратовской области выделили из резервного фонда правительства РФ 38 миллионов рублей на внедрение электронных медицинских карт.
Отметим, в июне некоторые саратовцы начали жаловаться на то, что без регистрации на портале «Госуслуги» они лишились доступа к региональному порталу «Электронная регистратура», через который можно записаться к врачу или записать детей на прием.