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Саратовцы поучаствовали в заплыве через Янцзы в китайском городе-побратиме
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Саратовцы поучаствовали в заплыве через Янцзы в китайском городе-побратиме 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 28 минут назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
В заплыве через реку Янцзы в китайском городе-побратиме Саратова Ухане поучаствовали члены областной сборной по триатлону Элина Лукьянова и Сергей Мирсков. Об этом сегодня, 17 июля, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
Уханьский фестиваль заплыва через Янцзы проходил с 13 по 17 июля в провинции Аньхой уже 44-й раз. Участники фестиваля прибыли из 11 стран (Великобритании, Германии, Швеции, Венгрии, России, Таиланда, Японии, Новой Зеландии, Австралии, Бразилии и Чили). Им необходимо было пересечь 1,8 километра водной зоны реки Янцзы, которая отличается сильным течением.
«Вследствие таких серьезных условий пересечь финишный створ ворот удается не каждому, и порой даже лидирующие на дистанции участники заканчивают заплыв далеко за финишной чертой», — рассказали чиновники.
По итогам заплыва из 34 стартовавших женщин до финиша добрались пятеро, а из 38 мужчин финишировали только девять человек. Победительницей стала уроженка Китая, а у мужчин первое место занял спортсмен из Швеции.
«Поездка саратовских спортсменов на соревнования в Ухань состоялась по приглашению китайской стороны в рамках налаживания побратимских отношений между нашими городами в ходе перекрестных годов сотрудничества регионов России и Китая. Первым шагом в этом направлении стал визит официальной делегации города Саратова в Китайскую Народную Республику в мае 2018 года, когда прошли переговоры с руководством городов Тайюань, Хэфэй и Ухань. В этот период были подписаны пакетные соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической (туризм), культурной и образовательной сферах с городами Ухань и Тайюань», — рассказали в администрации Саратова.
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