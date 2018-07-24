Саратовцы поучаствовали в заплыве через Янцзы в китайском городе-побратиме

В заплыве через реку Янцзы в китайском городе-побратиме Саратова Ухане поучаствовали члены областной сборной по триатлону Элина Лукьянова и Сергей Мирсков. Об этом сегодня, 17 июля, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

Германии, Швеции, Венгрии, России, Таиланда, Японии, Новой Зеландии, Австралии, Бразилии и Уханьский фестиваль заплыва через Янцзы проходил с 13 по 17 июля в провинции Аньхой уже 44-й раз. Участники фестиваля прибыли из 11 стран ( Великобритании Чили ). Им необходимо было пересечь 1,8 километра водной зоны реки Янцзы, которая отличается сильным течением.

«Вследствие таких серьезных условий пересечь финишный створ ворот удается не каждому, и порой даже лидирующие на дистанции участники заканчивают заплыв далеко за финишной чертой», — рассказали чиновники.

По итогам заплыва из 34 стартовавших женщин до финиша добрались пятеро, а из 38 мужчин финишировали только девять человек. Победительницей стала уроженка Китая , а у мужчин первое место занял спортсмен из Швеции.

«Поездка саратовских спортсменов на соревнования в Ухань состоялась по приглашению китайской стороны в рамках налаживания побратимских отношений между нашими городами в ходе перекрестных годов сотрудничества регионов России и Китая. Первым шагом в этом направлении стал визит официальной делегации города Саратова в Китайскую Народную Республику в мае 2018 года, когда прошли переговоры с руководством городов Тайюань, Хэфэй и Ухань. В этот период были подписаны пакетные соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической (туризм), культурной и образовательной сферах с городами Ухань и Тайюань», — рассказали в администрации Саратова.