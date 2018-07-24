СМИ: В России расширили возможности льготников для поступления в вузы

России детям-инвалидам, сиротам и другим льготникам расширили возможности для поступления в вузы, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобрнауки

Теперь они могут подавать документы на приём по отдельному конкурсу на три факультета в пяти вузах, а не выбирать один, как ранее.

Речь идёт о поступлении по квоте, выделяемой высшими учебными заведениями. Льготники проходят по отдельному конкурсу и имеют преимущество при зачислении.

Как уточнили в министерстве, подавать документы на особых условиях вправе несколько категорий льготников — дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, а также дети-сироты и дети без попечения родителей.

В этом году вступительная кампания продлится до 26 июля. К указанному сроку все абитуриенты должны подать документы и сертификаты Единого государственного экзамена.

Ранее СМИ сообщали, что российским льготникам могут присвоить идентификаторы в 2019 году.

Также телеканал «360» сообщал, что на Кубани родителям детей-инвалидов предоставят льготу по транспортному налогу.