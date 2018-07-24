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СМИ: В России расширили возможности льготников для поступления в вузы
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СМИ: В России расширили возможности льготников для поступления в вузы 

RT на русском 31 минуту назад
В России детям-инвалидам, сиротам и другим льготникам расширили возможности для поступления в вузы, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.
Теперь они могут подавать документы на приём по отдельному конкурсу на три факультета в пяти вузах, а не выбирать один, как ранее.
Речь идёт о поступлении по квоте, выделяемой высшими учебными заведениями. Льготники проходят по отдельному конкурсу и имеют преимущество при зачислении.
Как уточнили в министерстве, подавать документы на особых условиях вправе несколько категорий льготников — дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, а также дети-сироты и дети без попечения родителей.
В этом году вступительная кампания продлится до 26 июля. К указанному сроку все абитуриенты должны подать документы и сертификаты Единого государственного экзамена.
Ранее СМИ сообщали, что российским льготникам могут присвоить идентификаторы в 2019 году.
Также телеканал «360» сообщал, что на Кубани родителям детей-инвалидов предоставят льготу по транспортному налогу.
RT на русском: последние новости
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