В Орле управляющую компанию оштрафовали за протекающую крышу

Постановлением мирового судьи ООО «УК ЖЭУ № 1» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 126 300 рублей.

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