Постановлением мирового судьи ООО «УК ЖЭУ № 1» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 126 300 рублей.
Поводом послужила нерасторопность компании и игнорирование требований жителей дома №2 по улице Узловой в Орле. Над вторым подъездом протекает кровля, влажные следы видны с пятого по третий этаж. На обращения собственников квартир о проведении ремонта в ООО «УК ЖЭУ № 1» не реагировали несколько лет.
Тогда орловцы обратились с жалобой в государственную жилищную инспекцию Орловской области. Специалистами были обнаружены отслоения, отверстия и трещины в кровельном покрытии. Протечки могут привести к замыканию электропроводки и образованию плесени, что влечет угрозу жизни и здоровью жителей. Это послужило поводом к обращению в суд.
Сообщение В Орле управляющую компанию оштрафовали за протекающую крышу появились сначала на РИА 57.