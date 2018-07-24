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В Орле управляющую компанию оштрафовали за протекающую крышу
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В Орле управляющую компанию оштрафовали за протекающую крышу 

РИА 57 32 минуты назад
Фото: РИА 57
Постановлением мирового судьи ООО «УК ЖЭУ № 1» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 126 300 рублей.
Поводом послужила нерасторопность компании и игнорирование требований жителей дома №2 по улице Узловой в Орле. Над вторым подъездом протекает кровля, влажные следы видны с пятого по третий этаж. На обращения собственников квартир о проведении ремонта в ООО «УК ЖЭУ № 1» не реагировали несколько лет.
Тогда орловцы обратились с жалобой в государственную жилищную инспекцию Орловской области. Специалистами были обнаружены отслоения, отверстия и трещины в кровельном покрытии. Протечки могут привести к замыканию электропроводки и образованию плесени, что влечет угрозу жизни и здоровью жителей. Это послужило поводом к обращению в суд.
Сообщение В Орле управляющую компанию оштрафовали за протекающую крышу появились сначала на РИА 57.
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