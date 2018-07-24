Ещё
Птичий грипп обострился в ПФО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Птичий грипп обострился в ПФО 

Newsroom24 34 минуты назад
Фото: Newsroom24
На территории Приволжского федерального округа обострилась ситуация с заболеваемостью домашней птицы вирусом птичьего гриппа. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.
Согласно информации, 2 вспышки зарегистрированы на территории Нижегородской области в Краснооктябрьском районе. По данным на 23 июля закончено отчуждение птицы в селе Уразовка и деревне Овечий Овраг.
Кроме того, вспышки опасного заболевания зафиксированы на территории Чувашской Республики и Республики Татарстан.
Ранее сообщалось, что под контролем ЦУКС ГУ МЧС РФ по Нижегородской области находятся 8 ситуаций бешенства, птичьего гриппа и африканской чумы свиней.
Newsroom24: последние новости
Тележурналист найден погибшим в Нижнем Новгороде 23 июля В первом полугодии объем сборов ВТБ Страхование жизни увеличился на 75% Следователь намерен перевести Олега Сорокина в общую камеру СИЗО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой101
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов158
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков42
Плеер.ру погубила отчетность21
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение