Птичий грипп обострился в ПФО

На территории Приволжского федерального округа обострилась ситуация с заболеваемостью домашней птицы вирусом птичьего гриппа. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.

Согласно информации, 2 вспышки зарегистрированы на территории Нижегородской области в Краснооктябрьском районе. По данным на 23 июля закончено отчуждение птицы в селе Уразовка и деревне Овечий Овраг.

Ранее сообщалось, что под контролем ЦУКС ГУ МЧС РФ по Нижегородской области находятся 8 ситуаций бешенства, птичьего гриппа и африканской чумы свиней.