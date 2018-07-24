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TCS Group Holding приобрел 40% оператора «Кассир.ру»
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TCS Group Holding приобрел 40% оператора «Кассир.ру» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования») получила 40% в капитале билетного оператора «Кассир.ру».
При этом доля основателя и главы «Кассир.ру» Евгения Финкельштейна сократилась с 85% до 51%, доля Надежды Соловьевой — с 15% до 9%. Изменения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 23 июля, сообщает «Интерфакс». Уставный капитал оператора составляет 16,7 тыс. руб. Сделка не предполагает каких-либо кадровых или операционных изменений в билетном операторе. Региональная сеть «Кассир.ру» насчитывала к началу года 22 отделения. В 2017 г. оператор продал свыше 4,3 млн билетов, оборот составил 7,1 млрд руб. В систему «Тинькофф» помимо банка и страховой компании входят также «Тинькофф бизнес» (услуги для малого и среднего бизнеса), «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф ипотека» (подбор и оформление ипотечного кредита у банков-партнеров), «Тинькофф мобайл» (виртуальный мобильный оператор) и «Тинькофф путешествия» (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования гостиниц и аренды автомобилей). Основным акционером TCS Group является Олег Тиньков.
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