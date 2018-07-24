Иностранца, давшего взятку сотруднику ГИБДД, наказали штрафом

Калязине в отношении 37-летнего иностранного гражданина возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия».

В Калязинском районе 23 мая мужчина управлял автомобилем, не имея при себе всех предусмотренных законом документов. Его остановил сотрудник ГИБДД и на основании нарушений начал составлять протокол.

— В целях избежания привлечения к административной ответственности, а также проверки подлинности предъявленного международного водительского удостоверения, гражданин, находясь в патрульном автомобиле, передал сотруднику ГИБДД взятку в виде денег в размере 15 тысяч рублей, от получения которой полицейский отказался, — сообщает Прокуратура Тверской области

За содеянное суд назначил иностранцу наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Денежные средства в размере 15 тысяч рублей, переданные в качестве взятки, обращены в доход государства.