Ещё
Иностранца, давшего взятку сотруднику ГИБДД, наказали штрафом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Иностранца, давшего взятку сотруднику ГИБДД, наказали штрафом 

tvernews.ru 34 минуты назад
В Калязине в отношении 37-летнего иностранного гражданина возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия».
В Калязинском районе 23 мая мужчина управлял автомобилем, не имея при себе всех предусмотренных законом документов. Его остановил сотрудник ГИБДД и на основании нарушений начал составлять протокол.
— В целях избежания привлечения к административной ответственности, а также проверки подлинности предъявленного международного водительского удостоверения, гражданин, находясь в патрульном автомобиле, передал сотруднику ГИБДД взятку в виде денег в размере 15 тысяч рублей, от получения которой полицейский отказался, — сообщает Прокуратура Тверской области.
За содеянное суд назначил иностранцу наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Денежные средства в размере 15 тысяч рублей, переданные в качестве взятки, обращены в доход государства.
tvernews.ru: последние новости
Что произошло на самом деле с погибшими в багажнике машины хаски? Новые подробности жестокого происшествия Улитка "Большой завиток" спасет от борщевика и может стать новым хитом на гастрономических фестивалях области Рособрнадзор запретил институту "Верхневолжье" принимать студентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой101
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов158
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков42
Плеер.ру погубила отчетность21
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение