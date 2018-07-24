Алкотестеры для предрейсового осмотра водителей: особенности выбора, требования, инструкция и описание

Особую опасность чрезмерное потребление алкоголя несёт для тех, кто планирует управлять транспортным средством. Водитель, находящийся за рулём в нетрезвом виде, не способен оценить обстановку на дороге и может навредить не только себе, но и другим людям. Борьба с чрезмерным употреблением спиртного привела к появлению приборов, способных определить процентное содержание алкоголя в крови. Эти приборы называются алкотестерами и широко используются как частными, так и государственными организациями. В этой статье будут рассмотрены существующие виды алкотестеров, принцип их действия, способы выбора и применения этих приборов.

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Что такое алкотестер

В наше время алкотестер представляет собой прибор, работающий на основе электронных анализаторов. Он определяет количество недавно выпитого алкоголя путём химического анализа выдыхаемого человеком воздуха.

Данное устройство ещё известно под названием «дыхательная трубочка». Современные устройства дают крайне малую погрешность результатов проверки на алкоголь и подлежат нечастой калибровке.

Важно! Учтите, что полупроводниковые анализаторы должны калиброваться чаще, чем электрические. По этой причине срок их службы составляет не более полутора лет — в дальнейшем они будут давать слишком большую погрешность.

Принцип действия

Так как воздух в лёгких человека находится в непосредственном контакте с кровью, которая циркулирует по кровеносным сосудам лёгочной ткани, он содержит алкогольные пары, сопоставимые с их количеством в крови. Алкотестер состоит из электронного устройства с присоединённой к нему трубочкой для приёма воздуха.

Когда человек подносит устройство ко рту и выдыхает в трубочку, воздух из лёгких попадает на чувствительный датчик внутри устройства. Датчик определяет количество спиртосодержащих паров в выдыхаемом воздухе, и устройство показывает на дисплее процентное количество алкоголя в крови испытуемого.

Виды и типы алкотестеров

Существует большое количество подобных анализаторов, которые отличаются между собой по типу датчиков и количеству точных тестов, доступных за сутки.

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Виды алкотестеров

В зависимости от вида данные приборы могут использоваться в личных и профессиональных целях. Рассмотрим, какие именно бывают алкотестеры:

профессиональные. Подходят для проверки сотрудников крупных предприятий, пациентов в медицинских учреждениях. Также используются для проверки водителей работниками дорожных полицейских служб. Отличаются высокой точностью (до сотых долей), имеют электрохимический сенсор и в сутки способны дать точный результат не менее двух сотен тестов. Также бывают бесконтактными — гигиеничные, так как не требуют присоединения мундштука;

специальные. Отличаются высокой точностью, но правильный результат могут дать не более тридцати раз за день. По этой причине могут использоваться на небольших предприятиях, в развлекательных заведениях. Данные модели бывают оснащены полупроводниковыми датчиками;

индивидуальные. Подходят исключительно для персональной проверки и не могут быть использованы как объективное доказательство трезвости. В суде и подобных инстанциях показания индивидуальных анализаторов не учитываются. В день могут дать не более двух точных замеров;индикаторы. Относятся к категории одноразовых анализаторов, имеют невысокую стоимость и относительную точность. Не могут быть использованы в качестве судебного доказательства.

Знаете ли вы? Впервые алкотестеры появились в 30-х годах прошлого века в Соединённых Штатах . В то время они ещё не могли показывать содержание алкоголя в крови и использовались только для констатации факта нетрезвости человека. Индикатором в таких устройствах служила лампочка, которая загоралась после того, как испытуемый дул в трубочку аппарата.

Типы алкотестеров

Данная классификация учитывает строение анализатора, а точнее — вид датчика, который используется для определения процентного количества алкоголя в крови:

полупроводниковые. Принцип их действия основан на улавливании алкогольных паров сенсором и, как результат, снижение их проводимости. Это ведёт к колебаниям стрелки или изменению электронных цифр на дисплее устройства. Данные анализаторы используются достаточно редко, так как имеют низкую точность, зависят от температуры и влажности окружающей среды, нуждаются в частой калибровке;

электрохимические. Встречаются чаще всего, считаются профессиональными. Оснащены особой ячейкой, в которой размещаются два электрода — катод и анод. Анод при этом укрыт тонким слоем катализатора, чувствительного к воздействию паров этилового спирта. Попадание этанола на анод ведёт к его быстрому окислению и выделению свободных электронов, на которые и реагирует датчик. Электрохимические тестеры дают точные результаты, не подвержены влиянию внешней среды и не требуют частой калибровки;

спектрофотохимические. Принцип их действия основан на поглощении парами этанола инфракрасного спектра. В бытовых и рабочих условиях практически не используются ввиду длительности анализа, сложной инструкции по использованию и высокой чувствительности к окружающей температуре. Подходят для работы в лабораторных условиях, имеют высочайшую точность.

Где применяются приборы

Чаще всего алкотестеры используются транспортными компаниями для предрейсового осмотра водителей. Проверку на алкоголь проводят обычно перед началом рабочего дня. Она может проводиться исключительно теми анализаторами, которые были сертифицированы Министерством здравоохранения . Проводит проверку дежурный медицинский работник от предприятия. Её результаты вносятся в специальный регистрационный журнал.

Важно! Если алкотестер не был сертифицирован к использованию Министерством здравоохранения, его показания не могут использоваться в суде, даже если они были сняты верно.

Предрейсовый осмотр водителей проводится для определения их трезвости и при случае даёт повод для временного отстранения их от работы. Таким образом, снижается рабочий травматизм и вероятность несчастного случая с участием посторонних людей. Осмотр водителей работниками дорожной полиции проводится с той же целью.

Чаще всего ГИБДД использует профессиональные полицейские модели зарубежного производства. Широко применяются британский электрохимический Lion Alcometer 500, немецкий Alcotest 6510 и китайский PRO-100. Они разрешены для использования в ГИБДД Минздравом РФ.

Требования, предъявляемые к устройствам

В первую очередь прибор должен быть снабжён всей необходимой документацией, которая сертифицирует его использование: сертификат соответствия, калибровочное свидетельство, сертификат Минздрава. Период выхода анализатора в рабочий режим должен быть минимальным.

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От момента вдувания воздуха до выдачи информации у профессиональных моделей может пройти не более 30 секунд. Допустимая погрешность профессионального устройства — не более 0,05 мг/л. Сертифицированный анализатор должен выдерживать не менее 200 проверок в день и подлежать калибровке не чаще одного раза в год.

Как выбрать алкотестер

Существует ряд критериев, на которые следует ориентироваться при выборе анализатора:

ознакомьтесь с рядом качественных моделей, которые дают точные результаты и рассчитаны на большое количество замеров;убедитесь в том, что выбранная вами модель прошла ряд необходимых проверок и сертифицирована для использования. Государственная сертификация — гарантия высокого качества анализатора.обращайте внимание на простоту в использовании. Качественный анализатор не будет зависеть от условий окружающей среды и человеческого фактора, не будет требовать частой поверки; ориентируйтесь на популярность выбранной модели среди других покупателей, репутацию фирмы-производителя и функциональную надёжность анализатора.

Видео: как выбрать алкотестер

Рейтинг самых лучших моделей, доступных в продаже

Одни из этих устройств используются в профессиональной деятельности и имеют юридическую силу, другие рассчитаны исключительно на самоконтроль:

«Кобра». Входит в Топ-5 анализаторов. Одно из самых мощных и современных устройств, которое используется работниками дорожной полиции. Имеет встроенный принтер, хранит результаты четырёх тысяч последних анализов, стоит около 65 тыс. руб. Его показания имеют силу в суде.

Drivesafe-2. Используется как работниками полиции, так и на крупных предприятиях. Электрохимический прибор, хранит до 200 измерений, стоит в пределах 15 тыс. руб.

Mark-5. Может использоваться как для личного, так и для профессионального использования. Хранит до 10 тыс. проверок, позволяет брать пробу у лица, не способного дать достаточный объём воздуха. Стоит примерно 13,5 тыс. руб.

«Мета-01». Рассчитан на 4 часа использования ежедневно, способен выдержать не более 100 анализов в сутки. Входит в список лучших российских товаров. Самый бюджетный из приборов ГИБДД — стоимость от 7,5 тыс. руб.

«Алкотест-203». Бюджетная версия профессионального устройства на электрохимических датчиках. Используется полицией, медицинскими работниками, выдерживает до 70 тыс. тестов в год. Стоит около 7 тыс. руб.

AG-125. Электрохимический анализатор с цифровым дисплеем. Хранит результаты последних пяти проверок, калибруется один раз в полгода. Стоит от 4,5 тыс. руб.

RitMix RAT-310. Полупроводниковый тестер — бюджетный вариант для личного использования. Погрешность до десятых, стоимость в пределах 800 руб.

Алкотестер — это прибор для определения содержания алкоголя в организме испытуемого. Принцип его действия основан на анализе воздуха, выдыхаемого человеком, при помощи чувствительного мембранного или электрохимического сенсора. Существует большое количество алкотестеров, рассчитанных на бытовое или профессиональное использование.

Знаете ли вы? Первый патент на алкотестер был зарегистрирован в 1950-х годах фирмой «Драгер» в Германии. На сегодняшний день «Драгер» — одна из самых успешных и уважаемых фирм, которая продолжает выпускать всё более точные и совершенные модели анализаторов.

Выбирая анализатор, ориентируйтесь на его фирму-производителя, точность показаний, количество доступных анализов в день и популярность на рынке. Только качественный алкотестер способен дать точный результат анализа и, как следствие, уберечь человека от вождения в нетрезвом виде.