Почему мужчины боятся серьезных женщин? Отвечает… адвокат

Когда женщина начинает общение с новым мужчиной, ее интересует все, что с ним связано: чем занимается, какая у него профессия, должность. И неважно, коллега это, новый ухажер или просто сосед. Мужчины же, наоборот, обычно делают вид, что им нет дела до того, какую должность занимает девушка и, вообще, работает ли она или находится в творческом поиске. Они комфортно себя чувствуют, когда рядом с ними нежный и беззащитный «цветочек», который любит готовить, путешествовать и хочет троих малышей.

К сожалению, во многом это очередной стереотип нашей страны: женщина должна сидеть дома, оберегать очаг и воспитывать детей. По-настоящему сильного мужчину успешная женщина не пугает, скорее — вдохновляет. А вот те молодые люди, которые или сами нетвердо стоят на ногах, или в силу характера боятся сильных женщин, в разговоре о работе и профессии чувствуют себя не очень комфортно, понимая, что женщина занимает должность на порядок выше или уже давно и успешно занимается бизнесом.

Зачастую мужчины испытывают психологический дискомфорт не из-за женщины, которая добилась успеха, а оттого, что они могут на ее фоне показаться несостоятельными и слабыми, недостаточно финансово обеспеченными. Бытует мнение, что женщина-руководитель и дома находится на правящей «должности», чем отпугивает самого мужчину и убивает желание заботиться о ней.

Моя профессия — адвокат. В детстве адвокат представлялся мне серьезным мужчиной в строгом костюме, с портфелем и кипой документов. Впоследствии, окончив лучшую, по моему мнению, школу права, а именно — Московскую государственную юридическую академию, я продолжила юридическую практику. И главной моей целью была именно работа адвокатом. На пути к успеху в адвокатуре я сталкивалась с тем, что люди предпочитают адвокатов-мужчин. Потому что профессия юриста и адвоката, как правило, больше ассоциируется с мужской стороной. Несмотря на это, уже более 15-ти лет изо дня в день я успешно занимаюсь любимым делом и получаю от этого огромное удовольствие.

Насколько сложно быть женщине в сильной мужской профессии? Считается, что доверия в данной профессии больше к мужчинам. Но это мнение тех клиентов, которые не сотрудничали с женщинами. Практика показывает, что после работы с адвокатом-женщиной, у которой особая логика, совершенно другие эмоции, иное понимание клиента, умение его слушать, заказчики потом уже не хотят обращаться за помощью к адвокатам-мужчинам. В своей работе я неоднократно с этим сталкивалась. Поэтому, полагаясь на свой опыт, могу сказать, что иногда женщины очень хорошо трансформируют «мужские» профессии под себя и делают своё положение в них даже более выгодным, чем у мужчин.

В моей жизни было много забавных моментов, когда молодые люди, испытывающие интерес и симпатию ко мне, не могли даже предположить, какое дело жизни я выбрала для себя. Возможно, я в их глазах была девушкой, которая регулярно посещает фитнес-клуб, ходит на шопинг, занимается чем-то творческим или, в принципе, сидит дома. Но киношная сцена с героем-победителем на дорогом автомобиле быстро рассеивалась при моих словах о том, что свидание не состоится только по той причине, что мне завтра вставать в 6 утра, ехать в СИЗО к заказчику, в обед у меня — допрос, вечером — встреча, а послезавтра утром — суд. После таких признаний мужчины уже не хорохорились, скорее, испытывали легкий шок, некоторые — смятение. Были те, кто сразу начинал подшучивать над моей работой, в чем, конечно, прослеживалась их слабость.

Если работа женщины связана с какими-то органами ( МВД следственный комитет , полиция, суды, прокуратура ), это может вызвать еще и страх у мужчин. Ведь какая-то их деятельность может встать под сомнение. Многие мужчины сами все понимают и после первой-второй встречи «пропадают с радаров», их больше не видишь и не слышишь. Потому что серьезная и престижная должность женщины подразумевает солидный доход и к тому же может в невыгодном свете выставить профессию мужчины.

Таким образом, у слабых и чуть не уверенных в себе мужчин, которые так или иначе чувствуют, что не дотягивают (будь то финансово, по должности, или вообще не имеют того образования, которое хотелось бы видеть у сильного пола), мало шансов остаться рядом с успешной и серьезной женщиной. Невзирая на это и свою колоссальную занятость, а, помимо адвокатской работы, я также сопровождаю Российскую ассоциацию содействия ООН и занимаюсь научной деятельностью, у меня счастливая семья — муж и двое детей.

По роду своей деятельности я очень много общаюсь с мужчинами, но никогда не позволяла себе мешать работу с личными отношениями. Я против этого. Хотя именно на рабочей встрече я когда-то познакомилась со своим будущим супругом. Муж строит свою карьеру, и наши профессиональные сферы никак не пересекаются. Мой супруг — очень сильный по характеру и по духу человек, чему также способствует его профессия. Он всегда и во всем меня поддерживает, я могу с ним посоветоваться, обсудить любой вопрос, и это играет для меня огромную роль и очень помогает в жизни.

В свое время у меня на работе была сверхзанятость, я работала с 6-ти утра и до полуночи. И одна моя клиентка как-то возмутилась тем, что я не ответила на ее телефонный звонок в 12 часов ночи. Она мне сказала: «Юлия, как это так? Я Вам звонила, чтобы сообщить об одном очень важном для суда моменте, который я вспомнила! Вы же, как врач, всегда должны быть на связи!» И это был еще один момент, который подтолкнул меня к четкому разграничению работы и своего личного пространства.

Я всегда пишу жесткий план на день, и он помогает мне придерживаться какого-то графика. Потому что я четко уверена, что нет ничего важнее семьи, работа не будет ждать вас дома и не обнимет перед сном. Со старшим сыном я люблю и на велосипеде покататься, и в кино сходить, да и просто поболтать в уютном кафе. Моей младшей дочери сейчас меньше года, и она требует не меньше внимания, молодые мамы меня поймут. Особенно в таком возрасте безумно хочется видеть, как крошка делает первые шаги. И я всегда нахожу время на детей и супруга, несмотря на свою профессию и загрузку на работе. Внимания хватает всем — и это самое главное. Без них и их поддержки я не построила бы такую карьеру.