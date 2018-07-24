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На областной ярмарке молодежных инициатив 2018 года определили лучшие проекты
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На областной ярмарке молодежных инициатив 2018 года определили лучшие проекты 

Ivyborg.ru 36 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Конкурс «Ярмарка молодежных инициатив и проектов» проводится ежегодно, при этом победители могут рассчитывать на финансовую поддержку в размере от до 60 до 300 тысяч рублей.
Конкурс «Ярмарка молодежных инициатив и проектов» проводится ежегодно, его главная цель — популяризация деятельности молодежных объединений и проектных групп.
В этом году авторами лучших работ стали Александр Колоярский из Выборга с проектом «Прикосновение к войне», идея которого заключается в том, чтобы проводить интерактивные лекции и квесты по местам сражений 21-й и 23-й армий при освобождении в 1944 году Райволы (Рощино) и Кивеннапы (Первомайское). И Дарья Овсяник из Гатчины с проектом «Светлый путь», в рамках которого планируется перевести общение молодежи из виртуального пространства на новые пешеходные зоны в Гатчине, Сиверском, Волосово и Луге.
На осуществление задуманных проектов победители конкурса и еще 10 участников получат из бюджета Правительства региона 1,5 млн рублей.
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