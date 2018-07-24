Вытащить на свет: прокурорам велели отработать жалобы челябинцев на нового поставщика электричества

Прокурорам городов и районов Челябинской области поручили максимально оперативно реагировать на жалобы на нового гарантирующего поставщика электричества «МРСК Урала» . Об этом во вторник, 24 июля, зашла речь на полугодовом координационном совещании в надзорном ведомстве региона.

Прокуратура готова реагировать на жалобы людей по работе нового поставщика электричества

— Произошла смена гарантирующих поставщиков электроэнергии. Ушли с рынка две крупные компании «Челябэнергосбыт» и «АЭС Инвест», — констатировал заместитель прокурора Челябинской области Андрей Оборок. — Сегодня функции поставщика приняло на себя акционерное общество «МРСК Урала». При наличии сигналов о срывах предоставления услуги прокурорам следует принимать комплекс мер реагирования и незамедлительно информировать аппарат прокуратуры области для проведения организационных мероприятий.

С 1 июля челябинцы начали платить за электричество новой компании. Министерство энергетики России лишило ПАО «Челябэнергосбыт» статуса гарантирующего поставщика. Эти функции временно переданы компании «МРСК Урала». Перезаключать договоры с организацией горожанам не придётся.

Передавать показания индивидуальных счётчиков в новую компанию можно тремя способами: по телефону-автоответчику 8–800–1000–172 (автоооветчик по-прежнему сообщает, что вы попали в ПАО «Челябэнергосбыт», запись автоинформатора поменяют в ближайшее время. Показания, переданные по этому номеру телефона, передаются в «МРСК Урала» — Прим.ред.); на сайте компании в разделе «Клиентам» — «Энергосбытовая деятельность» — «Челябинская область» — «Передача показаний». Нужно ввести номер лицевого счёта, указанный в прежних квитанциях, а затем написать показания приборов учёта. Сервис начал работать 21 июля.

Также передать показания можно по электронной почте до 23 числа расчётного месяца. В теме сообщения нужно указать: «Показания за июль 2018», а в сообщении помимо показаний счётчика — фамилию, имя и отчество плательщика, адрес, номер лицевого счета.

На прошлой неделе мэрия предупредила челябинцев, что в июле жители многоквартирных домов получат две квитанции за электричество. Одна из них — счёт за общедомовые нужды (ОДН), которые выставляют на месяц позже.