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Похожая на Саурона голова оленя стала вирусной в Сети
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Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Похожая на Саурона голова оленя стала вирусной в Сети 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Снимок за несколько часов набрал почти 23,5 тысячи просмотров пользователей на одном из популярных порталов.
В Сети появилась фотография с черепом оленя, который пролежал в воде долгое время после смерти животного. Снимок сразу стал вирусным и за короткое время набрал почти 23,5 тыс. просмотров и более 300 комментариев на портале Reddit.
Пользователи нашли сходство между останками животного и маской главного антагониста трилогии «Властелин Колец» Саурона из одноименного фильма режиссера Питера Джексона.
На портале отмечают, что изменения, произошедшие с останками животного, как и сама смерть оленя, произошли естественным образом и не несут в себе признаков жестокого обращения с сохатым.
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