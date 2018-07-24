Похожая на Саурона голова оленя стала вирусной в Сети

Снимок за несколько часов набрал почти 23,5 тысячи просмотров пользователей на одном из популярных порталов.

В Сети появилась фотография с черепом оленя, который пролежал в воде долгое время после смерти животного. Снимок сразу стал вирусным и за короткое время набрал почти 23,5 тыс. просмотров и более 300 комментариев на портале Reddit.

Пользователи нашли сходство между останками животного и маской главного антагониста трилогии «Властелин Колец» Саурона из одноименного фильма режиссера Питера Джексона

На портале отмечают, что изменения, произошедшие с останками животного, как и сама смерть оленя, произошли естественным образом и не несут в себе признаков жестокого обращения с сохатым.