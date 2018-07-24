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Как сшить зайца своими руками
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Как сшить зайца своими руками 

BurdaStyle.ru 31 минуту назад
С помощью этого несложного мастер-класса вы сможете сшить зайку, с которым будет по-настоящему уютно! Для пошива зайчика выбирайте мягкие и приятные ткани.
Вам понадобится:
— Два вида ткани (для тельца и ушек) на ваш выбор: это может быть фланель и хлопок, плюш и лен.
— Наполнитель
— Игла для вышивки
— Мулине
Шаг 1  Распечатайте, склейте и вырежьте выкройку.
Шаг 2  Из основного материала вырежьте две детали для тела, 4 для лапок и два для ушек. Еще две детали ушек вырежьте из второй ткани.
Шаг 3  Сколите две детали лапок лицевыми сторонами друг к другу, прострочите с припуском 0,6 см (основание оставьте незастроченным). Повторите для второй лапки и для ушек, но для них используйте по одной детали из основной и дополнительной ткани. Выверните на лицевую сторону.
Шаг 4  Разутюжьте швы.
Шаг 5  Сколите детали тельца, лицевыми сторонами друг к другу, оставляя отверстия для лапок: 2,5 см с одной стороны и 5 см с другой (для наполнения игрушки).
Шаг 6  Прострочите нижнюю часть тельца, не трогая голову, с припуском 0,6 см. В области между нижних лапок сделайте надсечки.
Загните к центру нижние уголки ушек, чтобы придать ушам форму. Поместите их между деталями тела на нужные места и, выровняв срезы, сколите булавками. Прострочите.
Шаг 7  Выверните игрушку на лицевую сторону. Набейте тело и лапки наполнителем, используя оставленное ранее отверстие.
Вручную пришейте лапки к телу, и с помощью потайного стежка зашейте отверстие для набивания.
Шаг 8  С помощью простых прямых стежков вышейте мордочку. Готово!
Автор фото и мастер-класса: marthastewart.com
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