Как сшить зайца своими руками

С помощью этого несложного мастер-класса вы сможете сшить зайку, с которым будет по-настоящему уютно! Для пошива зайчика выбирайте мягкие и приятные ткани.

Вам понадобится:

— Два вида ткани (для тельца и ушек) на ваш выбор: это может быть фланель и хлопок, плюш и лен.

— Наполнитель

— Игла для вышивки

— Мулине

Шаг 1 Распечатайте, склейте и вырежьте выкройку.

Шаг 2 Из основного материала вырежьте две детали для тела, 4 для лапок и два для ушек. Еще две детали ушек вырежьте из второй ткани.

Шаг 3 Сколите две детали лапок лицевыми сторонами друг к другу, прострочите с припуском 0,6 см (основание оставьте незастроченным). Повторите для второй лапки и для ушек, но для них используйте по одной детали из основной и дополнительной ткани. Выверните на лицевую сторону.

Шаг 4 Разутюжьте швы.

Шаг 5 Сколите детали тельца, лицевыми сторонами друг к другу, оставляя отверстия для лапок: 2,5 см с одной стороны и 5 см с другой (для наполнения игрушки).

Шаг 6 Прострочите нижнюю часть тельца, не трогая голову, с припуском 0,6 см. В области между нижних лапок сделайте надсечки.

Загните к центру нижние уголки ушек, чтобы придать ушам форму. Поместите их между деталями тела на нужные места и, выровняв срезы, сколите булавками. Прострочите.

Шаг 7 Выверните игрушку на лицевую сторону. Набейте тело и лапки наполнителем, используя оставленное ранее отверстие.

Вручную пришейте лапки к телу, и с помощью потайного стежка зашейте отверстие для набивания.

Шаг 8 С помощью простых прямых стежков вышейте мордочку. Готово!

Автор фото и мастер-класса: marthastewart.com