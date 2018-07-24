Ещё
48-летний Тарзан вдруг помолодел, и его заподозрили в пластике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

48-летний Тарзан вдруг помолодел, и его заподозрили в пластике 

WDay.ru 34 минуты назад
Фото: WDay.ru
Танцор заинтриговал поклонников своим селфи.
Певица Наталья Королева и ее супруг Сергей Глушко, он же Тарзан, сейчас отдыхают на побережье Черногории. Встречают закаты, фотографируются с местными котиками и, как видно, наслаждаются совместным отпуском.
«Мы с тобой мечтатели», — подписал один из семейных кадров Тарзан, обращаясь к любимой.
На отдыхе Наташа Королева решила отказаться от косметики, предпочитая естественность. Чего не скажешь о ее муже. Нет, в косметичку к жене он, конечно, не полез. Но свои морщинки перед поклонницами явно скрывает. Накануне Тарзан выложил фотографию, на которой внезапно помолодел на пару десятков лет. Глушко, надо сказать, и в свои 48 лет выглядит просто замечательно, но на этом селфи получился ну просто юнцом.
«Такой молодой здесь», — удивлялись подписчицы. Кто-то даже заподозрил, что Тарзан сделал пластическую операцию. Вот, например, стоп-кадр из видео, которое Глушко снял два месяца назад. И на нем Сергей выглядит куда старше.
Впрочем, помолодел Тарзан, скорее всего, не из-за пластики, а благодаря хорошим фильтрам на камере телефона, которые сглаживают все морщины и складки на фото. Ну а как фотошопить видео, танцор, похоже, не разобрался. Но поклонницы не оценили старания Тарзана. Дескать, уж больно не настоящий получился.
«Сильно отфотошопили», — комментируют подписчицы фотографии.
Наташа Королева шокировала поклонников вульгарным образом
Дарья Пынзарь увлеклась фотошопом и замазала пышную грудь
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Звезда скандинавских сериалов наконец обнажила грудь Андрей Малахов сравнил себя со Сборной России по футболу «Жив, здоров»: Розенбаум опроверг слухи об онкологии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой101
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов158
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков42
Плеер.ру погубила отчетность21
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение