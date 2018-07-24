Как вписать цветной холодильник в интерьер кухни: 9 стильных вариантов

1. Холодильник под цвет стен

Пожалуй, одно из самых простых и очевидных сочетаний — подобрать холодильник в цвет стен. Это поможет создать гармоничный монохромный интерьер.

Фото: Instagram jennifer.paro

2. Холодильник под цвет кухонного фартука

Фартук на кухне часто является акцентом в интерьере. Выбирайте холодильник под цвет плитки или другого покрытия — так у вас получится гармоничное сочетание.

Фото: Instagram olivieremi

3. Холодильник под цвет акцентной стены

Кстати, такая стена может быть не только в кухне, но и в соседних комнатах — в прихожей, коридоре или гостиной. Прием работает, когда кухня объединена с комнатой, где есть акцентная стена, или условно объединена — есть перегородка или дверной проем без двери, и стену видно из кухни.

Фото: Instagram thehouse83

4. Холодильник под цвет другой техники

Например, плиты, вытяжки, СВЧ-печи, или даже одного тостера. Вы можете купить эту технику у одного производителя и из одной коллекции, или просто подобрать похожие цвета. Но они должны быть максимально идентичны.

Фото: Instagram newremontkie

5. Холодильник под цвет аксессуаров

Цвет холодильника можно сочетать с аксессуарами в кухне. Например, с постерами на полках, посудой или даже букетом цветов.

Фото: Instagram juliya_ovsyannikova

6. Холодильник под цвет мебели

Простой способ сделать интерьер кухни гармоничным — выбирать цветной холодильник под цвет мебели. Например, стула или стола. А, может быть, основания кухонного острова, если у вас он есть. Но не под цвет гарнитура: в этом случае холодильник будет «сливаться» с ним и вся декоративная нагрузка сойдет на нет.

Фото: Instagram ladolcevitagirl

7. Холодильник как главный акцент в интерьере

Если у вас монохромный интерьер кухни, вы выбрали отделку и мебель пастельных оттенков, то яркий цвет холодильника может стать главным акцентом и арт-объектом.

Фото: Instagram enriquetalcual82

8. Холодильник как контрастный элемент

Еще одно интересное решение — выбрать цветной холодильник как контрастный элемент. Например, ярко желтый холодильник в темно-бордовой кухне будет выглядеть очень стильно и необычно.

Фото: Instagram avtor_studio

9. Холодильник не в интерьере кухни

Современные модели холодильников вполне можно ставить за пределами кухни — например, в гостиной или детской. Это особенно актуально для квартир-студий или для свободной планировки, когда пространство разделено только условно. Тогда цвет холодильника можно сочетать по принципу подбора мебели или текстиля — в похожих оттенках или на контрасте.

Дизайн: Historiska Hem