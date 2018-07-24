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Аудиозапись в зале суда станет обязательной
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Аудиозапись в зале суда станет обязательной 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
С 1 сентября 2019 года аудиозапись происходящего в зале суда первой и апелляционной инстанций станет обязательной. Также расширятся полномочия судейских помощников, а формирование состава суда будет происходить автоматически.
Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 24 июля.
Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что в качестве основного способа формирования состава суда будет использоваться автоматизированная информационная система с учётом нагрузки и специализации судей.
Что касается помощников судей, то у них появится ряд новых полномочий. В частности, оказывать помощь судье в подготовке и организации судебного разбирательства, вести протокол судебного заседания, обеспечивать контроль за фиксированием хода судебного заседания техническими средствами, проверять явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании.
Сейчас, по данным Верховного суда РФ, только 35% судебных участков оборудованы системами аудиофиксации.
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