Аудиозапись в зале суда станет обязательной

С 1 сентября 2019 года аудиозапись происходящего в зале суда первой и апелляционной инстанций станет обязательной. Также расширятся полномочия судейских помощников, а формирование состава суда будет происходить автоматически.

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что в качестве основного способа формирования состава суда будет использоваться автоматизированная информационная система с учётом нагрузки и специализации судей.

Что касается помощников судей, то у них появится ряд новых полномочий. В частности, оказывать помощь судье в подготовке и организации судебного разбирательства, вести протокол судебного заседания, обеспечивать контроль за фиксированием хода судебного заседания техническими средствами, проверять явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании.

Сейчас, по данным Верховного суда РФ, только 35% судебных участков оборудованы системами аудиофиксации.