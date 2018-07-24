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Роскомнадзор заблокировал более 6 тыс. сайтов с информацией о продаже поддельных документов
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Роскомнадзор заблокировал более 6 тыс. сайтов с информацией о продаже поддельных документов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Доступ к более 6 тыс. сайтов ограничен из-за размещения информации о продаже поддельных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
«С начала действия в ноябре 2012 г. профильного законодательства на основании судебных решений и проведенной Роскомнадзором работы администраторы интернет-ресурсов и провайдеры хостинга самостоятельно удалили информацию о продаже поддельных документов с 11,9 тыс. сайтов и (или) страниц сайтов, указанных в судебных решениях. В связи с неудалением информации операторами связи на сегодняшний день ограничивается доступ к более 6 тыс. сайтов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что эти сайты содержали информацию о незаконных способах приобретения на территории России удостоверений (водительских, правоохранительных органов), медицинских справок, дипломов, трудовых книжек с заполненным стажем работы, паспортов и миграционных листов, за которую предусмотрена уголовная ответственность.
«Согласно п. 6 ст. 10 №149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в сети интернет запрещается распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность», — отметили в пресс-службе.
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