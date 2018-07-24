Лукашенко выразил недовольство действиями МОК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко , который также возглавляет Национальный олимпийский комитет (НОК), в ходе встречи с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола (ФИБА) Патриком Бауманном раскритиковал действия Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает ТАСС

"У нас очень много претензий к МОК. Мне кажется, эта структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Там очень быстро «бронзовеют» люди, находясь на этой должности. И я как руководитель НОК вынужден на очередном мероприятии довести это до сведения международной спортивной общественности", — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также выразил надежду на то, что МОК изменит политику в отношении антидопинговых правил.

"Мы — за чистый спорт, мы — за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций, в том числе и МОК", — добавил он.