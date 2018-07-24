Российско-китайский бизнес-инкубатор начал работу на Алтае

БАРНАУЛ , 24 июля. / ТАСС /. Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор, проект которого был инициирован Российским союзом молодежи (Росмолодежь), впервые начал работу в Алтайском крае . Обучение 20 молодых предпринимателей из Китая России продлится до 4 августа, сообщили во вторник в пресс-службе краевого правительства.

Бизнес-инкубатор на Алтае работает в рамках программы Российского союза молодежи для российско-китайского обмена в сфере предпринимательства, вывода российских проектов на китайский рынок и привлечения китайских инвестиций в российскую экономику. Подобные бизнес-инкубаторы организованы в 20 городах России и Китая, в их число попал и Барнаул.

"Международный молодежный бизнес-инкубатор открыли на базе Алтайского государственного педагогического университета. Цель — выход российских резидентов на китайский рынок, привлечение дополнительных инвестиций, улучшение связей в сфере высшего образования, развитие взаимодействия в политико-дипломатической, экономической и культурной областях", — сообщили в ведомстве.

Участники образовательной программы в крае — победители конкурса Росмолодежи, которые представили бизнес-идею или действующий бизнес. Под проекты победителей адресно подобраны партнеры из Китая, ставшие резидентами молодежного бизнес-инкубатора с китайской стороны. Основные направления работы в Алтайском крае — туризм и дополнительное образование детей и молодежи.

На Алтае образовательная программа включает лекции российских федеральных экспертов, выступления экспертов из КНР, официальные визиты в органы исполнительной власти края, выездные презентации проектов молодых предпринимателей. Резиденты получат информацию о ведении бизнеса с китайскими партнерами. Второй блок программы пройдет в провинции Гуйчжоу в Китае — с 12 по 25 августа резиденты посетят местные производства, технопарки и получат возможность заключить первые соглашения.