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Российско-китайский бизнес-инкубатор начал работу на Алтае
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Российско-китайский бизнес-инкубатор начал работу на Алтае 

ТАСС 39 минут назад
БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор, проект которого был инициирован Российским союзом молодежи (Росмолодежь), впервые начал работу в Алтайском крае. Обучение 20 молодых предпринимателей из Китая и России продлится до 4 августа, сообщили во вторник в пресс-службе краевого правительства.
Бизнес-инкубатор на Алтае работает в рамках программы Российского союза молодежи для российско-китайского обмена в сфере предпринимательства, вывода российских проектов на китайский рынок и привлечения китайских инвестиций в российскую экономику. Подобные бизнес-инкубаторы организованы в 20 городах России и Китая, в их число попал и Барнаул.
"Международный молодежный бизнес-инкубатор открыли на базе Алтайского государственного педагогического университета. Цель — выход российских резидентов на китайский рынок, привлечение дополнительных инвестиций, улучшение связей в сфере высшего образования, развитие взаимодействия в политико-дипломатической, экономической и культурной областях", — сообщили в ведомстве.
Участники образовательной программы в крае — победители конкурса Росмолодежи, которые представили бизнес-идею или действующий бизнес. Под проекты победителей адресно подобраны партнеры из Китая, ставшие резидентами молодежного бизнес-инкубатора с китайской стороны. Основные направления работы в Алтайском крае — туризм и дополнительное образование детей и молодежи.
На Алтае образовательная программа включает лекции российских федеральных экспертов, выступления экспертов из КНР, официальные визиты в органы исполнительной власти края, выездные презентации проектов молодых предпринимателей. Резиденты получат информацию о ведении бизнеса с китайскими партнерами. Второй блок программы пройдет в провинции Гуйчжоу в Китае — с 12 по 25 августа резиденты посетят местные производства, технопарки и получат возможность заключить первые соглашения.
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