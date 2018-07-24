Ещё
Зона отдыха появится на территории краеведческого музея в Ликино‑Дулеве в августе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Зона отдыха появится на территории краеведческого музея в Ликино‑Дулеве в августе 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
В Ликино-Дулеве территорию перед городским краеведческим музеем реконструируют уже в начале августа, здесь появятся уютная зона отдыха, газон и парковка, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
«Совсем скоро, уже в начале августа, территория перед Ликино-Дулевским краеведческим музеем приобретет новый вид. Это место превратится в уютную зону отдыха, здесь планируют создать парковочную зону, саму территорию для отдыха расширят и выложат брусчаткой, установят лавочки, уличное освещение, уложат газон», — говорится в сообщении.
По сведениям Орехово-Зуевского информагентства, в настоящее время работы на территории краеведческого музея идут полным ходом. Уже завезены все необходимые строительные материалы. После завершения благоустройства жители смогут по достоинству оценить новый внешний вид популярного в городе культурного объекта.
РИАМО: последние новости
Пожар не повлиял на работу ж/д станции «Монино» в Щелковском районе В Москве выбрали лучший бытовой городок Фонтан откроют в Дедовске летом 2019 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов163
Основательница Femen покончила с собой101
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков43
Плеер.ру погубила отчетность21
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение