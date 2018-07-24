Зона отдыха появится на территории краеведческого музея в Ликино‑Дулеве в августе

В Ликино-Дулеве территорию перед городским краеведческим музеем реконструируют уже в начале августа, здесь появятся уютная зона отдыха, газон и парковка, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Совсем скоро, уже в начале августа, территория перед Ликино-Дулевским краеведческим музеем приобретет новый вид. Это место превратится в уютную зону отдыха, здесь планируют создать парковочную зону, саму территорию для отдыха расширят и выложат брусчаткой, установят лавочки, уличное освещение, уложат газон», — говорится в сообщении.

По сведениям Орехово-Зуевского информагентства, в настоящее время работы на территории краеведческого музея идут полным ходом. Уже завезены все необходимые строительные материалы. После завершения благоустройства жители смогут по достоинству оценить новый внешний вид популярного в городе культурного объекта.