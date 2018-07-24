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Госкорпорации смогут запрашивать информацию по доходам физлиц
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Госкорпорации смогут запрашивать информацию по доходам физлиц 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Директора госкорпораций (ГК) будут запрашивать данные по доходам физических и юридических лиц. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
Автором законодательной инициативы выступил Президент России Владимир Путин. Документ устанавливает такую возможность руководителям госкорпораций, а также государственных внебюджетных фондов.
Директора ГК получат право запрашивать данные о счетах физических и юридических лиц для того, чтобы проверить, соблюдаются ли необходимые требования по противодействию коррупции. Соответствующие данные разрешается использовать только согласно указанному законодательству.
Кроме того, упрощается возможность привлекать к дисциплинарной ответственности государственных и муниципальных служащих, работников госкорпораций, государственных внебюджетных фондов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. Уточняется, что взыскание применяется не позднее 3 лет с момента совершения коррупционного правонарушения.
Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, представляя законопроект на пленарном заседании, подчеркнул, что за расходами лиц, которые замещают одну из должностей, устанавливается дополнительный контроль.
«Речь идёт о тех, кого законодательство обязывает представлять данные об их личных расходах, а также о расходах их членов семьи, в том числе и детей, не достигших совершеннолетия», — сказал он.
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