Госкорпорации смогут запрашивать информацию по доходам физлиц

Директора госкорпораций (ГК) будут запрашивать данные по доходам физических и юридических лиц. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Автором законодательной инициативы выступил Президент России Владимир Путин . Документ устанавливает такую возможность руководителям госкорпораций, а также государственных внебюджетных фондов.

Директора ГК получат право запрашивать данные о счетах физических и юридических лиц для того, чтобы проверить, соблюдаются ли необходимые требования по противодействию коррупции. Соответствующие данные разрешается использовать только согласно указанному законодательству.

Кроме того, упрощается возможность привлекать к дисциплинарной ответственности государственных и муниципальных служащих, работников госкорпораций, государственных внебюджетных фондов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. Уточняется, что взыскание применяется не позднее 3 лет с момента совершения коррупционного правонарушения.

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев , представляя законопроект на пленарном заседании, подчеркнул, что за расходами лиц, которые замещают одну из должностей, устанавливается дополнительный контроль.

«Речь идёт о тех, кого законодательство обязывает представлять данные об их личных расходах, а также о расходах их членов семьи, в том числе и детей, не достигших совершеннолетия», — сказал он.