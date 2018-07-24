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На ярославских рынках продавали контрафактные арбузы и дыни
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На ярославских рынках продавали контрафактные арбузы и дыни 

76.ru 48 минут назад
Фото: 76.ru
Арбузы ввозили из Краснодарского края
На ярославских рынках продавали контрафактные арбузы и дыни. Их тайком привезли к нам в город из Краснодарского края.
— Предприниматели не сообщили о том, что везут арбузы и дыни. По факту нарушения возбуждены дела об административных правонарушениях, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Ярославской области.
Напомним, по заверению чиновников, самые проверенные арбузы можно купить в палатках мэра.
— В этих местах за качеством продукции ведется особый контроль, — сказал заместитель мэра Алексей Торопов. — Продукция, которая поступает в санкционированные торговые точки, попадает на проверку в лаборатории. Вначале эксперты изучают соответствующие документы по поставке, накладные на партию товара. Затем составляется акт о проведении лабораторной проверки, изымаются пробники.
Кстати, 76.ru проводил своё исследование, где можно купить хороший арбуз.
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