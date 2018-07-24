В Керчи Камыш-Бурунскую ТЭЦ выведут из эксплуатации в 2022 году

Компания «КРЫМТЭЦ» планирует с января 2022 года начать вывод из эксплуатации Камыш-Бурунской ТЭЦ как морально устаревшей и экономически не эффективной. По словам генерального директора АО «КРЫМТЭЦ» Тараса Целого, именно с этого дня станция потеряет специальный статус объекта вынужденной генерации на рынке электрической энергии и мощности, предусмотренный постановлением правительства РФ № 1446 от 26.12.2016.

— Это постановление временно давало определенные экономические преференции крымским объектам энергетики по сравнению с другими объектами — участниками рынка, расположенными на материке, — пояснил он. — Камыш-Бурунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет, это позволяло держаться на плаву.

Руководство компании уведомило администрацию Керчи , что после завершения действия постановления не видит возможности сохранить ТЭЦ в ее нынешнем виде для теплоснабжения города. Реконструировать станцию также не целесообразно, поскольку утвержденная схема теплоснабжения Керчи на 2016-2031 годы предусматривает децентрализацию источников тепловой энергии и полный вывод из эксплуатации магистральных теплотрасс, отходящих от Камыш-Бурунской ТЭЦ.

— До 2022 года мы продолжим работу, поскольку жителей без тепла оставлять, безусловно, нельзя ни при каких обстоятельствах, — сообщил Целый, пообещав, что пока компания будет поддерживать ТЭЦ и теплотрассы в работоспособном состоянии. Но ни о какой замене оборудования и трубопроводов говорить не приходится, потому что ныне действующий в городе тариф на тепловую энергию 2335,14 рубля за гигакалорию (с НДС) не позволяет вести такие работы.