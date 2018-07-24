Ещё
Устарела: в 2022 году в Керчи выведут из работы Камыш-Бурунскую ТЭЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Устарела: в 2022 году в Керчи выведут из работы Камыш-Бурунскую ТЭЦ 

РИА Новости Крым 39 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. С января 2022 года планируется начать вывод из эксплуатации Камыш-Бурунской ТЭЦ (Керчь) как морально устаревшей и экономически не эффективной. Об этом сообщил генеральный директор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый.
По его словам, компания не видит возможности сохранить объект, которому более 70 лет, в его нынешнем виде. Реконструировать ТЭЦ также не целесообразно, поскольку в Керчи утверждена схема теплоснабжения до 2031 года, которая предусматривает децентрализацию источников тепловой энергии и полный вывод из эксплуатации магистральных теплотрасс, отходящих от Камыш-Бурунской ТЭЦ.
"До 2022 года мы продолжим нашу работу, поскольку жителей без тепла оставлять, безусловно, нельзя ни при каких обстоятельствах. Но с 2022 мы не видим возможности для функционирования Камыш-Бурунской ТЭЦ", — цитирует Тараса Целого пресс-служба «КрымТЭЦ».
Гендиректор компании пообещал, что пока ТЭЦ и теплотрасса будут поддерживаться в работоспособном состоянии, но о замене оборудования и трубопроводов речи не идет.
В Керчи два основных поставщика тепловой энергии — ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» и АО «КрымТЭЦ». Тариф на поставку тепловой энергии населению для первого предприятия установлен на уровне 2677,67 рубля за гигакалорию (с НДС), для второго — 2335,14 рубля.
РИА Новости Крым: последние новости
Аксенов поручил за неделю разобраться с постоянной пробкой возле Феодосии В Крыму заработала телекомпания "Таврида" Вице-спикер парламента Крыма Ильясов подал в отставку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов163
Основательница Femen покончила с собой101
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков43
Плеер.ру погубила отчетность21
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение