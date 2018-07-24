Устарела: в 2022 году в Керчи выведут из работы Камыш-Бурунскую ТЭЦ

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 июл — РИА Новости Крым . С января 2022 года планируется начать вывод из эксплуатации Камыш-Бурунской ТЭЦ ( Керчь ) как морально устаревшей и экономически не эффективной. Об этом сообщил генеральный директор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

По его словам, компания не видит возможности сохранить объект, которому более 70 лет, в его нынешнем виде. Реконструировать ТЭЦ также не целесообразно, поскольку в Керчи утверждена схема теплоснабжения до 2031 года, которая предусматривает децентрализацию источников тепловой энергии и полный вывод из эксплуатации магистральных теплотрасс, отходящих от Камыш-Бурунской ТЭЦ.

"До 2022 года мы продолжим нашу работу, поскольку жителей без тепла оставлять, безусловно, нельзя ни при каких обстоятельствах. Но с 2022 мы не видим возможности для функционирования Камыш-Бурунской ТЭЦ", — цитирует Тараса Целого пресс-служба «КрымТЭЦ».

Гендиректор компании пообещал, что пока ТЭЦ и теплотрасса будут поддерживаться в работоспособном состоянии, но о замене оборудования и трубопроводов речи не идет.

В Керчи два основных поставщика тепловой энергии — ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» и АО «КрымТЭЦ». Тариф на поставку тепловой энергии населению для первого предприятия установлен на уровне 2677,67 рубля за гигакалорию (с НДС), для второго — 2335,14 рубля.