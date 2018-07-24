Производственная база новосибирского застройщика «Союз-10» продана за 111,1 млн рублей 

Зарегистрированное в Рязани ООО «СибирьАвто» приобрело комплекс производственных объектов обанкроченной новосибирской строительной компании «Союз-10». При начальной цене лота 76,6 млн руб. он был продан за 111,1 млн руб.
Итоги торгов опубликованы на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно аукционной документации, в лот вошли объекты недвижимости, находящиеся в Новосибирске на ул. Троллейная,83. В их числе двухэтажное административное здание, механическая мастерская, сварочный цех, материальный склад, земельный участок площадью 1,7 га. Всего в аукционе приняло участие три претендента, указывается в данных на сайте «Межрегиональной электронной торговой системы».
В мае 2017 года арбитражный суд Новосибирской области по иску новосибирского филиала «Ланта-Банка» ввел в ООО «Союз-10» процедуру наблюдения. Требования банка тогда составляли 105,3 млн руб. Конкурсное производство было открыто в октябре.
Учредителем ООО «Союз-10» в ЕГРЮЛ указана Нина Михайлова. По данным специализированного сайта www. n-s-k.net, компания с 2000 года сдала в эксплуатацию около полутора десятков жилых домов, в основном в левобережной части Новосибирска.
В ЕГРЮЛ сообщается, что единственным учредителем ООО «СибирьАвто» является Павел Пархомов. Компания занимается оптовой торговлей автодеталями.