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В Думе не одобрили поправку, которая приостановила бы принятие закона о НДС
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В Думе не одобрили поправку, которая приостановила бы принятие закона о НДС 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам выступил против предложенного Минвостокразвития изменения, которое, по мнению членов комитета, в итоге приостановило бы принятие закона о повышении НДС до 20%.
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков ранее в понедельник при обсуждении поправок к законопроекту, направленному на обеспечение стабильности условий для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОРов) и свободного порта Владивосток в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса, предложил уточнить срок вступления его норм.
Он считает, что они должны начать действовать с момента официального опубликования, а не с 1 января 2019 года. «Нас не устраивает, что он вступает в силу после 1 января», — сказал Волков, который является одним из официальных представителей правительства по законопроекту.
В связи с этим председатель бюджетного комитета Андрей Макаров заметил, что если принять такую поправку, то придется приостановить принятие закона о повышении НДС с 18% до 20%. «Если мы сейчас принимаем эту поправку во втором чтении, нам надо завтра „сносить“ НДС, потому что тогда нам надо в НДС вносить поправку и писать за исключением того, что здесь. Просто у нас там ни правительство, никто это не вносил», — пояснил он.
А заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, который наравне с Волковым также является официальным представителем по законопроекту, заявил, что тогда надо будет еще и возвращать из Совета Федерации закон, касающийся налогового администрирования.
"Я правильно понимаю, Илья Вячеславович, что сейчас не ставятся под сомнение вопросы по другим налогам, но у нас последствия … касаются, по сути, НДС, который завтра рассматривается в третьем чтении?", — спросил замглавы Минфина Макаров. Трунин подтвердил, что это так. После этого глава бюджетного комитета заявил: «Мы не можем одновременно принимать два исключающих друг друга закона. Это просто невозможно физически». Коллеги по комитету поддержали позицию своего председателя.
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