Закон об аудиозаписи судебных заседаний по гражданским и уголовным делам одобрен сенаторами

Члены верхней палаты парламента одобрили закон о введении обязательной аудиозаписи судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций. Решение было принято в ходе пленарного заседания Совета Федерации

Ранее документ приняли депутаты нижней палаты парламента в третьем, окончательном, чтении.

Закон направлен на совершенствование судебной системы и обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, его максимальной открытости и прозрачности, реализации принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений.

Документом предусматривается обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций, а также возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи.

Также для оптимизации судебного процесса при рассмотрении гражданских и административных дел предусматривается возможность перехода из предварительного судебного заседания в основное судебное заседание в случае отсутствия препятствующих этому обстоятельств.

Кроме того, закон предполагает использование автоматизированной информационной системы для исключения влияния лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, на судебный процесс. Также эта система позволит укрепить самостоятельность и независимость судей.

Также устанавливается, что лица, участвующие в деле, и их представители вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания или отдельного процессуального действия, записями на носителях информации. На основании ходатайств в письменной форме и за счет участвующих в деле лиц их представителей могут быть изготовлены копия протокола и копия записи с носителя информации.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным

Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2019 г.