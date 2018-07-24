Ещё
Закон об аудиозаписи судебных заседаний по гражданским и уголовным делам одобрен сенаторами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Закон об аудиозаписи судебных заседаний по гражданским и уголовным делам одобрен сенаторами 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Члены верхней палаты парламента одобрили закон о введении обязательной аудиозаписи судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций. Решение было принято в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
Ранее документ приняли депутаты нижней палаты парламента в третьем, окончательном, чтении.
Закон направлен на совершенствование судебной системы и обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, его максимальной открытости и прозрачности, реализации принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений.
Документом предусматривается обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций, а также возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи.
Также для оптимизации судебного процесса при рассмотрении гражданских и административных дел предусматривается возможность перехода из предварительного судебного заседания в основное судебное заседание в случае отсутствия препятствующих этому обстоятельств.
Кроме того, закон предполагает использование автоматизированной информационной системы для исключения влияния лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, на судебный процесс. Также эта система позволит укрепить самостоятельность и независимость судей.
Также устанавливается, что лица, участвующие в деле, и их представители вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания или отдельного процессуального действия, записями на носителях информации. На основании ходатайств в письменной форме и за счет участвующих в деле лиц их представителей могут быть изготовлены копия протокола и копия записи с носителя информации.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным.
Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2019 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 600 кв. м в торговых рядах в Щелковском районе Загруженность дорог в столице оценивается в три балла Научно-исследовательский лингвистический центр могут построить в Басманном районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов163
Основательница Femen покончила с собой101
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков43
Плеер.ру погубила отчетность21
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение