Разъяснение прокурора САО

Прокуратурой округа по обращению жителей домов по адресам: г. Москва, ул. Усиевича, 16, 18, 27 корп. 2, Старый Зыковский пр., д. 3, Ленинградский проспект д. 60А и 60 корп. 1, ул. Часовая д. 15 о нарушении прав и жилищного законодательства при передаче многоквартирных домов из управления ООО «Север-Строй» в ГБУ «Жилищник района Аэропорт» и по иным вопросам, проведена проверка.

Установлено, что в указанных многоквартирных домах в период декабря 2016 года по апрель 2017 года проведены общие собрания собственников помещений о переизбрании управляющей организации.

Однако в ходе проверки установлено, что собственники жилых помещений в вышеуказанных многоквартирных домах никаких заказных писем с уведомлением о созыве общих собраний не получали, также каждому собственнику помещения в данных домах под роспись уведомление не вручалось, в помещениях данных домов доступных для всех собственников помещениях в данных домах уведомления не размещались, договора управления не заключались, подписи подделаны, в нарушение ч.ч. 3, 4, 6 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации до собственников жилых помещений по вышеуказанным адресам решения, принятые общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах от 24.01.2017г., 25.01.2017г., 26.01.2017г., 01.03.2017г. и 01.04.2017г., а также итоги голосований надлежащим образом не доведены.

Таким образом, протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по адресам: г. Москва, ул. Усиевича, 16, 18, 27 корп. 2, Ленинградский проспект д. 60А и 60 корп. 1, ул. Часовая д. 15, Старый Зыковский пр., д. 3 от 24.01.2017г., 25.01.2017г., 26.01.2017г., 01.03.2017г. и 01.04.2017г. оформлены с нарушением вышеперечисленных требований закона, и не отражают достоверных сведений о лицах, принявших участие в голосовании.

В связи с выявленными нарушениями жилищного законодательства при передаче многоквартирных домов из управления ООО «Север-Строй» в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Аэропорт» прокуратурой округа в порядке ст. 45 ГПК РФ в суд направлено исковое заявление о признании решений общих собраний собственников помещений в указанных многоквартирных домах, проведенных в период декабря 2016 года по апрель 2017 года, недействительным.

Решением Савеловского районного суда г. Москвы исковые требования прокуратуры округа о признании решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: г. Москва, ул. Усиевича, 16, 18, 27 корп. 2, Старый Зыковский пр., д. 3, Ленинградский проспект д. 60А и 60 корп. 1, ул. Часовая д. 15, проведенных в период декабря 2016 года по апрель 2017 года о передаче многоквартирных домов из управления ООО «Север-Строй» в ГБУ «Жилищник района Аэропорт», недействительными и об обязании ГЖИ г. Москвы внести изменения в Реестр лицензий города Москвы в части исключения сведений о том, что ГБУ «Жилищник района Аэропорт» с 07.07.2017г. осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами по адресам: г. Москва, ул. Усиевича, 16, 18, 27 корп. 2, Ленинградский проспект д. 60А и 60 корп. 1, ул. Часовая д. 15, Старый Зыковский пр., д. 3, удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

Исполнение находится на контроле прокуратуры округа.

Прокурор САО г. Москвы Лукьянов В. В.