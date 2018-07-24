Как борцы с коррупцией на Украине превратились в послушных власти «болванчиков»

Пять дней назад Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла выговор председателю САП Назару Холодницкому. За «невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, разглашение тайны, охраняемой законом, которая стала известна во время исполнения полномочий. Также совершение действий, порочащих звание прокурора, которые могут вызвать сомнение в его объективности, грубое нарушение правил прокурорской этики, вмешательство в деятельность других должностных лиц, в том числе и путем публичных высказываний относительно их решений».

Всему виной прослушка в кабинете Холодницкого (с помощью оборудования НАБУ и с санкции Генеральной прокуратуры , а САП — это подчиненная ГПУ структура), которая и выявила такие нарушения. Глава НАБУ Артем Сытник был разочарован — он открыто хотел увольнения коллеги.

Предшествовало этому еще одна борьба — между НАБУ и Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). А это та еще структура, которая нарочно, и это доказано, блокирует и подачу, и проверку деклараций чиновников. Собственно, с мутной декларации начальника Бюро Артема Сытника все и началось. В общем, отдельная история. Как с НАБУ так и с ГПУ.

Информационная кампания по дискредитации

А сейчас политологи соглашаются друг с другом в том, что НАБУ и САП будут заводить дела друг на друга. Или же генеральный прокурор Юрий Луценко будет вручать подозрения о совершении преступления начальникам обеих структур.

«Ведется целенаправленная кампания по дискредитации этих органов, как условно независимых, как тех, которые должны встраиваться в пирамиду НАБУ-САП-Антикоррупционный суд, считает замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов. — Прожал МВФ Украину на создание последней структуры, а за этот год можно развалить САП, например. Если уходит глава Спецпрокуратуры, надо назначать новый конкурс — это еще где-то полгода как минимум. Потом можно сделать что-то с Антикоррбюро. Например, провести там аудит. А всем будет заправлять Юрий Луценко», — утверждает аналитик.

Молчанов предполагает, что развалить эти структуры — задача Администрации президента , с чем она, по его мнению, успешно справляется. Ведь ни одно резонансное дело остается без продвижения, а то, что накопали детективы НАБУ часто заворачивается в САП.

Так, до суда мало что доходит.

При этом, общественности очень сложно разобраться, кто прав и кто виноват, кто честный профессионал, а кто — саботажник-коррупционер. Так, например, САП обвиняет НАБУ в подлоге «янтарного дела», в котором замешаны депутаты ВР Максим Поляков Борислав Розенблат . А в НАБУ твердят: все законно, все улики и стенограммы и аудиозаписи на месте. Но, скорее всего, и та, и другая структура оказались замешаны в грязных делах. Ведь даже кастинги на высокие посты в них начались со скандалом.

«Сколько бы Холодницкий ни говорил, что живет в двухкомнатной квартире в Вишневом, судя по тому, как он себя ведет, он преследует свои отдельные цели», — добавил эксперт.

Он считает, что и Назар Холодницкий, и Артем Сытник уйдут в политику после того, как закончат работать на своих постах. Только вот в Румынии глава аналога украинского НАБУ — Национального антикоррупционного директората — Лаура Ковеши стала известна на весь мир благодаря бескомпромиссной борьбе с местными крупными расхитителями госказны. Молодая прокурор отправляла их в тюрьму, как миленьких.

У наших двоих антиподов такого успеха за плечами нет. И ни «рюкзаки Авакова» (дело, которое уже замяли), ни «оффшоры Порошенко», ни «бензин для Минобороны », ни уголовные производства по другим взяточникам вряд ли дойдут до логического завершения. Хотя Внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко божится, что мощная рука закона доберется даже до президента.

Сотрудники Управления специальных операций НАБУ приняли присягу в Киеве

По итогам июня, НАБУ и САП направили в суд обвинительные акты в отношении 226 человек по подозрению в топ-коррупции. В работе находятся 683 уголовных производства, в которых 163 человека — подозреваемые. Также отмечается, что сейчас завершено досудебное расследование по 143 делам и в суд направлены обвинительные акты в отношении 226 лиц.

Вроде бы связка НАБУ-САП предупреждает крупные хищения. Но, согласно заявлениям Сытника в СМИ, в тюрьму отправились всего два коррупционера, а крупные госворы не пойманы. В том числе в деле «проект Стена» экс-премьера Арсения Яценюка . На который было выделено 4 млрд грн. И которые похоже, навсегда исчезли…

Результативной работы уже не будет

Если вернуться к событиям недавних дней, то момент, когда агрессивные участники акции протеста (и со стороны Соцпартии, и со стороны Центра противодействии коррупции — их всех в НАБУ назвали «так называемые протестующие»), митинговавшие под зданием Антикоррбюро, ворвались в него похулиганили там и намусорили тортами Roshen Молчанов называет вторым этапом информкампании по дискредитации. Чтобы показать людям откровенный фарс — когда одни коррупционеры кидаются тортами в других.

«Силовое подразделение в НАБУ создавалось не для того, чтобы отбиваться от активистов, а чтобы обеспечивать работу представителей Бюро. Ну, в носках за 400 гривен можно и обеспечивать», — предвещает Молчанов.

Между прочим, и аудит провести сейчас не так-то просто. НАБУ активно этому сопротивляется. Правительство и Верховная Рада уже давно представили своих аудиторов. А Порошенко 19 июня от себя назначил экс-главу Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского , который вначале лета попросился у президента в отставку.

Но же 27 июня украинский офис Transparency International вместе с «Центром противодействия коррупции» и «Автомайданом» подали в суд (Кассационной административный суд Верховного суда) на Петра Порошенко за такое назначение.

«Павел Жебривский не имеет значительного опыта работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за границей или в международных организациях… А непродолжительная работа в прокуратуре не может быть оценен как «значительный опыт», — оценили они креатуру президента.

Истцы убеждены: Жебривский в составе комиссии по аудиту НАБУ угрожает независимости и эффективности Антикоррбюро. Сытник также добавил со своей стороны, что Жебривский не отвечает критериям аудитора.

«Если мы проанализируем закон о Национальном антикоррупционном бюро, который регулирует процедуру проведения аудита, действительно там есть огромная пропасть по поводу порядка проведения аудита и методологии», — добавил он. В общем, до выборов никакой результативной работы уже не будет и ни о каком слаженном тандеме Сытник-Холодницкий речи быть не может. Так как к этому примешивается еще и давление Генпрокуратуры, и борьба между БПП и «Народным Фронтом», которые стоят за этими органами.

По сути дела, две главные организации, которые должны вести бескомпромиссную борьбу с коррупцией на Украине, в результате хитроумных действий администрации президента Петра Порошенко и его «ручного» генпрокурора Юрия Луценко занимаются борьбой друг с другом и полностью стали зависимы от политической конъюктуры в стране.

Образно говоря, они превратились в этаких «китайских болванчиков» — фарфоровые фигурки, украшающие политический салон президента Порошенко. Никакой другой цели, кроме украшения интерьера, они уже не служат…