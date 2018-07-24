«Енисей» подписал контракт с американским защитником

Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании контракта с американским защитником Деанджело Харрисонном, сообщает Sport24.

По информации пресс-службы красноярского клуба, трудовое соглашение подписано сроком на один год.

В прошедшем сезоне Харрисонн выступал в израильском «Хапоэль Гилбоа». В среднем за игру 24-летний баскетболист набирал по 16 очков и делал три результативные передачи.

Также пресс-служба красноярского клуба заявила о том, что атакующий защитник Владимир Пичкуров покинул клуб. Россиянин выступал за «Енисей» с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Лидер УНИКСа близок к уходу из клуба.