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«Енисей» подписал контракт с американским защитником
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«Енисей» подписал контракт с американским защитником 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании контракта с американским защитником Деанджело Харрисонном, сообщает Sport24.
По информации пресс-службы красноярского клуба, трудовое соглашение подписано сроком на один год.
В прошедшем сезоне Харрисонн выступал в израильском «Хапоэль Гилбоа». В среднем за игру 24-летний баскетболист набирал по 16 очков и делал три результативные передачи.
Также пресс-служба красноярского клуба заявила о том, что атакующий защитник Владимир Пичкуров покинул клуб. Россиянин выступал за «Енисей» с 2015 года.
Ранее сообщалось, что Лидер УНИКСа близок к уходу из клуба.
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