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Глава управы Зюзино Вера Горлова провела прием жителей
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Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Глава управы Зюзино Вера Горлова провела прием жителей 

Каховка 46 минут назад
Фото: Каховка
На встрече успели обсудить много различных тем.
«Вопросы, по которым ко мне обратились, разнообразные. В том числе по несанкционированной торговле, социальной сфере и традиционно ЖКХ», — пояснила глава управы.
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