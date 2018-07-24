Глава управы Зюзино Вера Горлова провела прием жителей

На встрече успели обсудить много различных тем.

«Вопросы, по которым ко мне обратились, разнообразные. В том числе по несанкционированной торговле, социальной сфере и традиционно ЖКХ», — пояснила глава управы.