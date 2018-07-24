Колеса китайского производства для высокоскоростных поездов поступили на рынок Германии

Хэфэй, 24 июля / Синьхуа / — 160 колес для высокоскоростных поездов со скоростью движения до 320 км/ч, произведенных Мааньшаньской акционерной металлургической компанией /МАМК/, нa днях достигли базы компании Deutsche Bahn в германском городе Виттенберге. Скоро они поступят в эксплуатацию. Об этом сообщили корр. Синьхуа в МАМК.

По словам сотрудника китайской компании, появление этих колес на железных дорогах Германии является свидетельством эффекта китайского бренда и международной конкурентоспособности продукции китайского производства. Это также создает условия для дальнейшего расширения присутствия колесной продукции компании на глобальном рынке.

По сообщению, Deutsche Bahn является главным железнодорожным оператором в Европе. Во втором полугодии 2017 года МАМК выиграла тендер на поставку Deutsche Bahn 160 колес для высокоскоростных поездов, что позволило ей стать первым в Азии прямым поставщиком для этой компании.