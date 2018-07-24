Колеса китайского производства для высокоскоростных поездов поступили на рынок Германии 

Хэфэй, 24 июля /Синьхуа/ — 160 колес для высокоскоростных поездов со скоростью движения до 320 км/ч, произведенных Мааньшаньской акционерной металлургической компанией /МАМК/, нa днях достигли базы компании Deutsche Bahn в германском городе Виттенберге. Скоро они поступят в эксплуатацию. Об этом сообщили корр. Синьхуа в МАМК.
По словам сотрудника китайской компании, появление этих колес на железных дорогах Германии является свидетельством эффекта китайского бренда и международной конкурентоспособности продукции китайского производства. Это также создает условия для дальнейшего расширения присутствия колесной продукции компании на глобальном рынке.
По сообщению, Deutsche Bahn является главным железнодорожным оператором в Европе. Во втором полугодии 2017 года МАМК выиграла тендер на поставку Deutsche Bahn 160 колес для высокоскоростных поездов, что позволило ей стать первым в Азии прямым поставщиком для этой компании.
В последние годы под руководством Китайской железнодорожной корпорации Китайская академия железнодорожных наук и МАМК совместно разработали колеса для поездов со скоростью движения 250км/ч и 350 км/ч, на которые Китай имеет полное право интеллектуальной собственности. Поезда, на которых установлены эти колеса, проехали уже 600 тыс. км. -0-