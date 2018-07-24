Ещё
Колеса китайского производства для высокоскоростных поездов поступили на рынок Германии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Колеса китайского производства для высокоскоростных поездов поступили на рынок Германии 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Хэфэй, 24 июля /Синьхуа/ — 160 колес для высокоскоростных поездов со скоростью движения до 320 км/ч, произведенных Мааньшаньской акционерной металлургической компанией /МАМК/, нa днях достигли базы компании Deutsche Bahn в германском городе Виттенберге. Скоро они поступят в эксплуатацию. Об этом сообщили корр. Синьхуа в МАМК.
По словам сотрудника китайской компании, появление этих колес на железных дорогах Германии является свидетельством эффекта китайского бренда и международной конкурентоспособности продукции китайского производства. Это также создает условия для дальнейшего расширения присутствия колесной продукции компании на глобальном рынке.
По сообщению, Deutsche Bahn является главным железнодорожным оператором в Европе. Во втором полугодии 2017 года МАМК выиграла тендер на поставку Deutsche Bahn 160 колес для высокоскоростных поездов, что позволило ей стать первым в Азии прямым поставщиком для этой компании.
В последние годы под руководством Китайской железнодорожной корпорации Китайская академия железнодорожных наук и МАМК совместно разработали колеса для поездов со скоростью движения 250км/ч и 350 км/ч, на которые Китай имеет полное право интеллектуальной собственности. Поезда, на которых установлены эти колеса, проехали уже 600 тыс. км. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Специальный репортаж: Новое "золотое десятилетие" БРИКС укрепит веру в сообщество с единой судьбой для всего человечества Глава МИД Великобритании нанесет визит в Китай Эксклюзив: Калмыкия заинтересована в участии в проектах Экономического пояса Шелкового пути -- А.Орлов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов167
Основательница Femen покончила с собой103
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков46
Плеер.ру погубила отчетность22
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение