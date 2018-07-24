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На въезде в Анапу установили новую световую стелу
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На въезде в Анапу установили новую световую стелу 

АиФ — Юг 31 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
На пересечении улиц Крымской и Крестьянской появилась оригинальная конструкция. Ранее здесь находилась стела «Планета Анапа», но она была разрушена во время ДТП и восстановлению не подлежала. По суду виновника ДТП заставили выплатить городу всю сумму от нанесенного им ущерба. Но так как этот процесс может затянуться, приняли решение сделать новую — еще более яркую композицию, которая станет украшением города.
Глава города Юрий Поляков, побывав на месте, спросил у представителя подрядчика, как конструкция вынесет ветровые нагрзуки. Турсун Омурканов пояснил, что она прочная, создатели постарались учесть и печальный опыт прошлой автоаварии. Ее общий вес свыше тонны, длина составляет 8 метров, ширина — 6, высота — почти 7 метров.
Благодаря световым элементам стелу будет хорошо видно даже в ночное время.
«Красивая стела. Соответствует нашему курорту и привлекает внимание, — оценил работу Юрий Поляков. — Есть и дальнейшие планы по благоустройству этой территории. Ко Дню города наведем здесь красоту: посадим цветы, плитку заменим».
«Глава курорта поставил задачу, чтобы стела горела ночью постоянно, поскольку находится на въезде в город», — сообщает пресс-служба администрации Анапы.
Напомним, совсем недавно новая стела появилась на трассе, ведущей на курорт со стороны Крымского района.
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