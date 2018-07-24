Эксклюзив: Китай играет весьма важную роль в обеспечении мира и развития на планете — председатель ГА ООН М. Лайчак

В эксклюзивном интервью корр. Синьхуа М. Лайчак высоко оценил поддержку Китаем принципа мультилатерализма и оказание всемерной помощи ООН; сказал, что считает исключительно ценной многостороннее содействие Пекина сегодня, когда мультилатерализм сталкивается с вызовами; выразил признательность КНР за очевидный вклад в миротворческое дело ООН.

По его словам, на сегодня Китай является вторым по сумме вложений донором миротворческих операций ООН, а по числу миротворцев, направляемых для участия в них, Китай опережает остальных постоянных членов Совета Безопасности ООН ; кроме того, Китай — третий по объему спонсор регулярного бюджета ООН.

Китай также играет ведущую роль в противодействии изменению климата. М. Лайчак подчеркнул, что Пекин увязывает свою стратегию роста с Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Высоко оценив мудрость и действия Китая в глобальном управлении, М. Лайчак особо отметил выдвинутые страной инициативу «Пояс и путь» и концепцию создания сообщества с единой судьбой для всего человечества, назвав их «соответствующими духу и ценностям мультилатерализма». По мнению чиновника, ООН может стать благоприятной платформой для Китая в осуществлении более широкого сотрудничества с другими членами организации.

Председатель Генассамблеи призывает международное сообщество полностью осознать значение защиты мультилатерализма, называет многостороннее решение вопросов «необходимостью, а не альтернативой». По его словам, дальнейшее укрепление системы ООН и мультилатерализма отвечает интересам всех стран.

М. Лайчак также призывает все страны-члены ООН верить организации и поддерживать ее работу, потому что она является самым представительным и законным межправительственным объединением, которое может сплотить весь мир для совместного противодействия вызовам человечеству.

По его словам, ООН предоставляет своим участникам, которым из-за разности позиций зачастую трудно достигнуть консенсуса, платформу и механизм обсуждения проблем и достижения договоренностей.

Вместе с тем М. Лайчак указал на необходимость реформировать организацию, чтобы повысить эффективность ее работы.

Говоря о влиянии на ООН недавней череды выходов США из международных соглашений, М. Лайчак отметил, что коллективные усилия для создания более прекрасного мира получат пользу от увеличения, а не уменьшения количества диалогов и механизмов сотрудничества. Он выразил готовность поощрять страны-участницы поддерживать тесные связи со всеми институтами, проектами и процессами ООН.

Напомнив про свой недавний визит в Китай, М. Лайчак сообщил, что КНР в очередной раз подтвердила поддержку мультилатерализма. Его визит углубил взаимопонимание и сотрудничество между ООН и Китаем по многим важным вопросам и увенчался полным успехом. —0—