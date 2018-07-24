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ХК «Торпедо» провел тренировку в рамках подготовки к новому сезону
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ХК «Торпедо» провел тренировку в рамках подготовки к новому сезону 

Нижегородская правда 42 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: ХК ТорпедоХК «Торпедо» провел тренировку в рамках подготовки к новому сезонуПодготовка к новому сезону игр в самом разгаре, наша легендарная команда уже вовсю тренируется, а сегодня проходит очередная сессия ХК «Торпедо». Расписание игр: 5 августа, воскресенье
12:00* Динамо (Москва) — Динамо (Рига)
15:00 Автомобилист (Екатеринбург) — Спартак (Москва)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Динамо (Минск) 6 августа, понедельник
15:00 Динамо (Москва) — Автомобилист (Екатеринбург)
19:00 Динамо (Минск) — Динамо (Рига) 7 августа, вторник
15:00 Динамо (Москва) — Спартак (Москва)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Динамо (Рига)
8 августа, среда
15:00 Спартак (Москва) — Динамо (Минск)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Автомобилист (Екатеринбург) 9 августа, четверг
15:00 Автомобилист (Екатеринбург) — Динамо (Рига)
19:00 Динамо (Москва) — Динамо (Минск) 10 августа, пятница
15:00 Спартак (Москва) — Динамо (Рига)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Динамо (Москва) 11 августа, суббота
15:00 Автомобилист (Екатеринбург) — Динамо (Минск)
19:00 Торпедо (Нижегородская область) — Спартак (Москва) * — игра пройдет во Дворце спорта имени В. Коноваленко Календарь матчей и цены на билеты: http://www.hctorpedo.ru/cup2018.html
Онлайн продажа: http://tickets.hctorpedo.ru
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