Гигантский сборщик океанического мусора Ocean Cleanup готовится к первому запуску

Концепция пассивной системы сбора пластикового мусора на просторах Тихого океана Ocean Cleanup зародилась пять лет назад и все это время шли дискуссии о принципах ее работы. Теперь, наконец, выработана финальная конструкция. Она будет протестирована осенью и начнет работу до конца этого года. Изначально Ocean Cleanup проектировалась как гигантская U-образная сеть, подвешенная на поплавках, которые удерживаются в стабильном состоянии якорями. Затем якоря заменили на плавучие грузы, которые опущены много ниже уровня волнения моря, порядка 600 м. Это позволит «мусорщику» дрейфовать медленнее, чем сам мусор, но не бояться быть разорванным штормами.

Моделирование показало, что при определенной комбинации ветра и течений мусор, который забросит в горловину сети, отскочит от поплавков и вылетит за пределы ловушки. Для решения задачи сеть в центре ловушки опустили на глубину более 3 м, а у концов подняли к самой поверхности. Мусор будет набиваться в центр и тормозить его, чтобы вся конструкция двигалась не быстрее потока, но края смогут свободно поворачиваться с большой скоростью, по воле волн и ветра. Со стороны это выглядит как пасть игрового Пак-Мена — то, что занесет внутрь, назад уже не выйдет.

По мере наполнения сетей мусорщика датчики сигнализируют судну-сборщику, которое перегружает собранный мусор и транспортирует его на переработку. Система Ocean Cleanup хороша тем, что работает в пассивном режиме и может быть модульной — то есть, иметь какие угодно размеры. Планируется, что в течение пяти лет будет развернуто полсотни таких конструкций во всех проблемных участках мирового океана.