Первый территориальный агрокластер появился в Крыму 

Перешли к делу— Крымская экономика может получить развитие с помощью кластерного подхода. Для этого и был создан Центр кластерного развития Крыма (ЦКР), — говорит директор организации Мария Бычкова. — Это структурное подразделение Центра инвестиций регионального развития, которое занимается развитием кооперации. По сути, речь идет о развитии производственной кооперации любого вида деятельности. В Крыму кооперация слабо развита из-за низкого уровня доверия друг к другу. Наша задача сегодня — исправить это. Уже до конца года мы планируем создать четыре кластера. Первый — агропромышленный биотехнологический уже заработал. К декабрю планируется создать еще креативный, судостроительный и туристический. А в следующем году — информационно-технологический. — У каждого министерства и ведомства свое определение кластера: есть территориальные, инновационные, промышленные, туристические и прочие, — продолжает Бычкова. — Мы развиваем территориальные. То есть объединения компаний, зарегистрированных в регионе, от производителей сырья и переработчиков до владельцев розничных магазинов, продающих продукцию, произведенную участниками кластера. Это делается для того, чтобы устранить существующие ограничения отрасли и помочь развиваться локальному бизнесу. По сути мы являемся коммуникационной площадкой, которая позволяет объединить возможности и потребности различных крымских предприятий. Например, участник кластера может прийти к нам с идеей переработки сельхозсырья. А мы знаем, что научное учреждение, являющееся участником кластера, разработало новую технологию, позволяющую не просто переработать это сырье, а улучшить его потребительские характеристики. В таком случае нашей задачей будет помочь в разработке бизнес-плана и проанализировать различные технологии переработки, выбрав самую оптимальную. И если ею окажется крымская разработка, обеспечить ее внедрение или дать разработчикам обратную связь, чтобы они могли ее усовершенствовать. Таким образом, нужно наладить коммуникацию, причем не только внутри одной отрасли, и помочь в поиске потребителей, кадров, партнеров на смежных рынках. Выстроить цепочкиОсновной механизм, используемый ЦКР, — это выстраивание производственных цепочек. В Крыму у многих производителей сырья проблемы со сбытом, а у переработчиков, наоборот, нередко дефицит качественного сырья. ЦКР поможет им найти друг друга и наладить сотрудничество на взаимовыгодных условиях и с минимальным риском. В агропромышленном биотехнологическом кластере пока сформированы две цепочки: первая связывает производство и переработку зерна, вторая — эфиромасличные культуры и выпуск косметики. В ближайшее время ЦКР займется новыми направлениями: выращиванием овощей, фруктов, ягод, а также молочным животноводством и производством молочных продуктов. Кроме того, ЦКР готов помогать с подготовкой и оформлением документов, например, для участия в госпрограммах. — Наши специалисты также могут рассчитать экономическую эффективность производства, подготовить технико-экономическое обоснование и бизнес-план для новых проектов, провести маркетинговое исследование или сертифицировать продукцию и производство, — говорит Мария Бычкова. — Причем мы оплачиваем до 95 процентов стоимости услуг по подготовке документов, остальные пять процентов — взнос участника кластера. Средства на это выделяет федеральный и региональный бюджет. В итоге мы выдаем производителю готовый продукт, например, бизнес-план, который он сможет представить в профильное министерство для получения гранта. У министерств много действующих программ поддержки, но далеко не всегда производители могут самостоятельно подготовить документы для участия в них. Наша задача — обеспечить эффективную коммуникацию и упаковать проекты так, чтобы они соответствовали всем требованиям для расширения бизнеса или получения поддержки. — Мы рассчитываем на то, что наш кластер достигнет масштаба промышленного, тогда можно будет претендовать на поддержку Минпромторга РФ, — говорит генеральный директор комбината «Крымская роза» Иван Гладун. — У него очень серьезные программы, например, компенсация до 50 процентов затрат на модернизацию основных средств производства. Кроме того, хотим консолидировать всех производителей эфиромасличной отрасли Крыма и разработать согласованную стратегию развития. Сейчас каждый варится в своем котле, что неправильно: наше производство, например, занимается изготовлением косметики и создает потребность в сырье на рынке, а есть производители, которые нуждаются в сбыте. Если объединиться, можно получать взаимную выгоду. Нам нужна для этого структура, которая не просто будет давать финансовую поддержку, а которая нас объединит. На новый рынокЕще одно направление деятельности ЦКР — продвижение существующих проектов: создание бренда, логотипа, позиционирование, проведение информационных и рекламных кампаний, участие в выставках. Центр готов проводить маркетинговые исследования, которые помогут крымским производителям понять, кто покупатель их продукции, какие требования к ней он выдвигает и что нужно изменить, чтобы она продавалась. А также провести сертификацию товаров. Центр компенсирует до 95 процентов затрат по утвержденной максимальной стоимости. — Первые заявки мы уже выполняем, причем самыми активными оказались производители эфиромасличной продукции, — говорит Мария Бычкова. — Мы рады, потому что отрасль очень перспективная, но, к сожалению, сейчас не настолько развита, как в советское время. Производители заказали маркетинговое исследование — изучение ассортимента косметической продукции и ценовых предложений в ряде федеральных сетей, что поможет им выстроить правильное позиционирование и нарастить продажи на материке. Пока говорить об эффективности участия в кластере производители считают преждевременным, рассчитывая увидеть первые результаты ближе к концу года. — Мы стали участниками кластера всего месяц назад, так как ожидаем развития внутреннего рынка потребления эфиромасличной продукции, — рассказал руководитель предприятия «Эфир-масло» Павел Наумов. — В последние годы всю продукцию отправляли на экспорт, но из-за санкций появились определенные сложности с зарубежными партнерами. В России же клиентов у нас пока практически нет. Но рассчитываем на то, что они найдутся, ведь российский рынок растет примерно на десять процентов в год, да и работать внутри своей страны гораздо легче. КомментарийВиктор Реутов, профессор, директор Института экономики и управления КФУ им. Вернадского:— В Крыму нужно развивать и судостроительный кластер, и креативный, потому что только курортами, промышленностью и сельским хозяйством Крым вряд ли сможет достичь большей инвестиционной привлекательности, чем у него уже есть. Старыми методами и подходами уже сложно ее поднять. Креативная экономика — это новое направление для Крыма, нужно формировать индустрию, отвечающую современным мировым реалиям. Например, развивать киноиндустрию, дизайн, в том числе и индустрию моды, архитектуру. Креативные направления способны привлечь еще больше туристов и стать толчком для развития смежных отраслей. Мы сейчас готовим предложения для минэкономразвития региона, которые помогут повысить не только экономическую привлекательность Крыма, но и имиджевую. Развитием новых направлений можно повысить «стоимость» бренда Крыма.