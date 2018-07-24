Провал тротуара на Нулевой Продольной объяснили аномальным дождём

После обрушившегося на Волгоград ливня семейная пара Гойхфис вместе с двумя десятимесячными детьми провалились на пешеходном переходе на Нулевой Продольной неподалёку от музея « Россия . Моя История».

Обрушившуюся пешеходную дорожку построили в 2017 году

— Местами нам приходилось идти по щиколотку в воде. На пешеходной зоне мы увидели перед собой очередную небольшую лужу. Еще подумали, что вот это, наверное, последняя, дальше уже будет сухо, — рассказала V1.ru Юлия Гойхфис. — Муж шел впереди с коляской, в которой была пристегнута дочь, я со второй дочкой позади. Когда муж начал переходить через лужу, почувствовал, что передние колеса коляски начали уходить под воду. Он подумал, что там грязь. Стал вытягивать коляску и в этот момент, видимо, и начал рушиться асфальт, потому что колеса коляски зацепились за края. Под асфальтом уже ничего не было. Только мутная и грязная вода.

По словам волгоградки, из проезжавших мимо машин им на помощь бросились люди.

— Я увидела, что мою дочь с асфальта подняла незнакомая женщина, и я успокоилась. Останавливалось все больше и больше машин. Люди выбегали к нам на помощь, даже не доехав до места. Быстро помогли выбраться и мне, и мужу.

В ООО «Концессии Водоснабжения» сообщили, что пролегающий под землёй в дельте реки Царицы коллектор обрушение грунта не затронуло.

— В провале находился кусок бетонной трубы. Водопроводных сетей в этом месте не обнаружено. — рассказали в пресс-службе компании.

Провал на Нулевой Продольной ликвидировала компания-подрядчик ООО «ТрансСервис». Пешеходная дорожка была сделана в 2017 году.

— Восстановительные работы уже завершены. Провал образовался из-за аномально сильных ливней, — сообщил руководитель филиала №2 ООО «ТрансСервис» Алексей Гудовский. — Сегодня утром яму засыпали землёй и восстановили пешеходное покрытие.

В воскресенье над Волгоградом прошёл сильный ливень. Были повреждены объекты инфраструктуры, частично приостановилась работа трамваев. Удар молнии разрушил стену рядом с «Красными казармами» на улице Рокоссовского. V1.ru вёл онлайн-трансляцию о том, как город справлялся с последствиями дождя.