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В лицее на Ленинградском проспекте начался набор в старшие классы
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В лицее на Ленинградском проспекте начался набор в старшие классы 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В лицее Московского международного университета, который расположен на Ленинградском проспекте, объявили о приеме в 8-11-е классы.
По словам представителя администрации учреждения, встречи с педагогами для будущих учеников устраивают каждые среду и четверг.
— На встречах вы узнаете об особенностях обучения в лицее и наших традициях, а также получите ответы на любые вопросы, — отметил сотрудник администрации. — Кроме того, желающие смогут пройти вступительное тестирование.
Встречи проходят с 17.00 до 19.00.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (903) 552-44-43, 8 (499) 638-38-44.
Лицей расположен по адресу Ленинградский проспект, 17. (мю)
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