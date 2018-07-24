Участники программы «Московское долголетие» активно участвуют в районных и городских событиях 

Новогиреевские пенсионеры, проходящие в раках проекта «Московское долголетие» обучение на базе Территориального центра социального обслуживания «Новогиреево», активно участвуют в различных мероприятиях.
Участники программы, занимающиеся по направлению «Компьютерная грамотность», 26 июля посетят тематический урок по информационным технологиям в помещении кафе «Форест» по адресу: улица Металлургов, дом 62, корпус 1 в 14 часов.
На следующий день, 27 июля, посетители танцевальных курсов проекта «Московское долголетие» станут участниками танцевального марафона, который состоится в парке «Сокольники» в 11.00 часов.
А представители старшего поколения новогиреевцев, изучающие бальные танцы, в рамках городского проекта примут участие в девятом Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Одно из мероприятий фестиваля, на которое приглашены танцоры, состоится 28 июля в парке культуры и отдыха «Красная Пресня» по адресу: Мантулинская улица, владение 5; начало в 17 часов.
Фото — Александр Калугин.