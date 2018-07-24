Штрафовать за СЗВ станут чаще

Минтруда внес правки в порядок ведения персучета.

В частности, под горячую руку нормотворцев попали положения, предусматривающие исправление соответствующей отчетности без наложения санкций.

Вывод о спешке специалистов ведомства напрашивается из несогласованности новой формулировки, очевидно чиновники что-то пропустили, но смысл все же ясен.

Так, не опасаясь штрафов, исправить в персотчетности допускается сведения только тех сотрудников, в отношении которых ПФР обнаружены несоответствия, при условии, что компания сделает это за одну рабочую неделю с момента получения уведомления.

Ранее количество и характер правок в таком случае не были так жестко регламентированы.

Кроме того, если ошибки заполнения форм выявлены самим страхователем быстрее специалистов госоргана, избежать наказания получится, если отчет был не просто представлен в ПФР, но и принят управлением.

Поправки вступят в силу с 1 октября.