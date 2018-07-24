По методике Монтессори: 27 нескучных развлечений для малыша

Моем посуду вместе. Выдайте малышу губку, безопасное моющее средство и небьющуюся посуду — пусть наводит чистоту в своё удовольствие!

Разливаем-вытираем. Возьмите поднос, чашку с водой и тряпку. Вместе с крохой разливайте воду на поднос, а потом вытирайте тряпкой.

Носим воду. Вам понадобится две ёмкости: одна с водой, другая — пустая, и губка. Переносите с помощью губки воду из одной миски в другую.

Рассыпаем-подметаем. Предложите своему чаду высыпать на пол крупу или мелкие бусины, а затем подмести их веником.

Знакомимся с текстурами. Возьмите кусочки самой разной ткани и вместе с ребёнком пощупайте их и обсудите. «Бархат — мягкий, приятный, шерсть — колючая, шёлк — гладкий». Усложнить игру можно, подбирая на ощупь пару к каждому материалу.

Угадываем на ощупь. В мешочек положите разные игрушки или предметы (мячик, карандаш, медвежонок и так далее). Попросите малыша закрыть глаза и доставать по одному предмету, называя их.

Взбиваем пену. Возьмите миску с водой, капните в неё жидкое мыло, шампунь или средство для мытья посуды. Дайте крохе венчик и взбивайте пену!

Подбираем крышки. Нужно взять баночки, флакончики и бутылочки разных размеров, снять с них крышки и перемешать. Задание вашему чаду — подобрать к каждой ёмкости крышку и закрыть.

Покорми игрушку. Возьмите игрушку, например, зайчика, и какое-нибудь угощение, к примеру, морковку или яблоко. С помощью шнурка или пуговицы и петли скрепите игрушку с угощением (чтобы получилось, что зайчик ест).

«Рыбалка». Налейте в банку воды, бросьте в неё разные мелкие предметы: шарики, пуговицы и другие предметы, выдайте карапузу ложку и попросите выловить всех «рыбок».

«Крокодильчики». Вам понадобится коробка и прищепки. Предложите ребёнку сначала цеплять по краю коробки, а затем снимать их.

Шнуровки. Для этой игры подойдут любые предметы с отверстиями и шнурок. Просто нанизываем детали на верёвочку, собираем «бусы».

«Золушка». Перебирайте бисер: смешайте мелкие бусины нескольких цветов и попросите малыша сортировать их по разным коробочкам.

Кормим голодного зверька. Возьмите банку с крышкой или коробку с крышкой. На крышке нарисуйте мордочку какого-то зверька, вырежьте отверстие в форме рта. В него ваш малыш будет кидать бусинки, маленькие мячики, игрушечные продукты или настоящие макароны — он будет «кормить» голодного «друга».

Ищем клад. Наполните тканевые мешочки разными крупами или бобами, внутри спрячьте игрушку или угощение для малыша и попросите его найти клад в мешке.

Пирамида из кастрюль. Возьмите три кастрюли разного размера и попросите ребёнка построить из них пирамиду. Варианты игры такие: подобрать крышки правильного размера или составить кастрюли одна в другую.

Соревнования на «горке». Соорудите два желоба-горки из шланга, коктейльной трубочки или ещё чего-то похожего. Возьмите мелкие бусинки и скатывайте их с «горки». Чья бусинка быстрее скатится? Чтобы увеличить скорость, нужно изменить угол наклона «горки» — может быть, малыш догадается сам?

Тонет — не тонет. Возьмите прозрачный стакан или банку, наполните водой. Подберите разные по весу предметы — из пластика, из металла, деревянные и другие. Пусть кроха бросает их в воду и смотрит: какие утонут, а какие — нет. Комментируйте и поясняйте, почему так происходит.

Самодельная мозаика. Возьмите кусок пенопласта и разноцветные канцелярские кнопки. Предложите ребёнку сделать картину, втыкая кнопки в пенопласт.

Необычное рисование. Насыпьте на поднос муку или манку и предложите своему чаду порисовать пальчиком или кисточкой.

Ищем фасолинки. Насыпьте в глубокий поднос манку, перемешайте её с фасолью. Пусть кроха выбирает фасолинки из манки и складывает в коробочку. Возьмите сито и покажите, как можно просеивать манку, чтобы в сите оставались фасолины.

Оригами. Дайте ребёнку бумагу, пусть он её мнёт, рвёт, складывает, комкает и так далее. А потом из получившихся кусочков и комков вместе доделайте поделку: придумайте, кого напоминают бумажные композиции и закончите их несколькими штрихами.

Тащим груз. Сделайте мешки разного веса — 1-3 кг, привяжите к ним верёвку, пусть малыш тащит их за собой по полу. Так, вы будете развивать его выносливость и крупную моторику.

Забиваем гвозди. Возьмите палочки (их можно собрать на прогулке) и молоток (лучше деревянный). Пусть ребёнок забивает их в пластилин.

Маленький фокусник. Вам понадобится пинцет, форма для льда и мелкие бусины. Разложите бусины в форму, дайте ребёнку пинцет, и пусть он достает их и складывает в коробочку.

Человек-магнит. Выдайте своему чаду большой магнит, разложите разные предметы, пусть кроха пробует их примагнитить, а вы комментируйте: какие предметы притягиваются (металлические), а какие нет — все остальные.

Мамин помощник. Разрешите малышу вместе с вами разбирать посудомоечную машину или выгружать белье из стиральной машины.

Занимайтесь вместе, придумывайте новые интересные занятия, поддерживайте кроху, но не спешите помогать ему — дайте возможность ребёнку самому освоить различные навыки.