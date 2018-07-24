Что сделала ревнивая жена, застав мужа-изменщика в машине с любовницей (ВИДЕО)

Китае разгневанная жена, неоднократно уличавшая своего мужа в изменах, наконец не выдержала и, в очередной раз застав своего неблаговерного с любовницей, посреди бела дня запрыгнула на капот Ауди, в котором муж-изменщик и находился вместе с посторонней дамой.

Муж, однако, не растерялся и мотор не заглушил, а продолжил движение по оживленной улице, на глазах у толпы, с любовницей в салоне и женой на капоте. На видео жена лупит ветровое стекло палкой и вопит: «Открой дверь! Лови любовницу!» В конце концов водитель паркует машину и парочка продолжает выяснять отношения более традиционным способом.