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Что сделала ревнивая жена, застав мужа-изменщика в машине с любовницей (ВИДЕО)
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Что сделала ревнивая жена, застав мужа-изменщика в машине с любовницей (ВИДЕО) 

Sputnik Эстония 57 минут назад
Фото: Sputnik Эстония
В Китае разгневанная жена, неоднократно уличавшая своего мужа в изменах, наконец не выдержала и, в очередной раз застав своего неблаговерного с любовницей, посреди бела дня запрыгнула на капот Ауди, в котором муж-изменщик и находился вместе с посторонней дамой.
Муж, однако, не растерялся и мотор не заглушил, а продолжил движение по оживленной улице, на глазах у толпы, с любовницей в салоне и женой на капоте. На видео жена лупит ветровое стекло палкой и вопит: «Открой дверь! Лови любовницу!» В конце концов водитель паркует машину и парочка продолжает выяснять отношения более традиционным способом.
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