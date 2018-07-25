Ещё
Депутаты предложили компенсировать сельским учителям взносы на капитальный ремонт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты предложили компенсировать сельским учителям взносы на капитальный ремонт 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Галерея Чижова
Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму поправки в закон об образовании, которые предполагают предоставление компенсаций на оплату взносов на капитальный ремонт для сельских педагогов. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе Госдумы.
«Проект настоящего федерального закона направлен на устранение правового пробела в части уточнения предусмотренных п.8 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» компенсаций расходов на оплату взносов на капитальный ремонт педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее в 2013 году, правительство приняло постановление, согласно которому работники, проживающие и работающие в сельских местностях, имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на практике нормы законодательства не всегда исполняются.
«В частности, граждане сталкиваются с тем, что уполномоченные органы исполнительной власти отказывают им в компенсации расходов на оплату взносов на капитальный ремонт, неправомерно утверждая, что данная компенсация не входит в перечень гарантий…», — говорится в документе.
В материалах уточняется, что гарантированная федеральным законодательством мера социальной поддержки не исключает расходы, связанные с оплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, управление многоквартирным домом, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение.
Rambler News Service: последние новости
Дмитрий Пайсон подал в отставку после обысков в структурах «Роскосмоса» «Почта России» планирует устранить дублирующие должности управленцев в регионах Умер бывший гендиректор Fiat Chrysler Серджо Маркьонне
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след202
Крымский мост начал отделяться от Крыма587
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске56
Россия пригрозила Грузии силой245
Заявление Лолиты грозит международным скандалом296
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение