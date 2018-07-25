Депутаты предложили компенсировать сельским учителям взносы на капитальный ремонт

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму поправки в закон об образовании, которые предполагают предоставление компенсаций на оплату взносов на капитальный ремонт для сельских педагогов. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе Госдумы.

«Проект настоящего федерального закона направлен на устранение правового пробела в части уточнения предусмотренных п.8 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» компенсаций расходов на оплату взносов на капитальный ремонт педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в 2013 году, правительство приняло постановление, согласно которому работники, проживающие и работающие в сельских местностях, имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на практике нормы законодательства не всегда исполняются.

«В частности, граждане сталкиваются с тем, что уполномоченные органы исполнительной власти отказывают им в компенсации расходов на оплату взносов на капитальный ремонт, неправомерно утверждая, что данная компенсация не входит в перечень гарантий…», — говорится в документе.

В материалах уточняется, что гарантированная федеральным законодательством мера социальной поддержки не исключает расходы, связанные с оплатой взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, управление многоквартирным домом, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение.